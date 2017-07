Llamazares (IU) pide a Javier Fernández "hechos, y no palabras", que demuestren que quiere un "giro a la izquierda"

En declaraciones a los medios a las que ha tenido acceso Europa Press, Llamazares ha respondido en estos términos al último ofrecimiento de diálogo realizada la pasada semana. El portavoz de la coalición de izquierdas ha pedido "propuestas concretas y puntuales ante los que IU está dispuesta a negociar, aunque también recordó que IU firmó un pacto de investidura con una larga lista de promesas incumplidas por parte de la FSA".

"IU está dispuesta al diálogo, pero sobre todo a los hechos", ha señalado el portavoz de IU, que también se refirió a que "es el Gobierno quien debe liderar el giro a la izquierda y el pacto con las tres fuerzas políticas" que pueden darle mayoría. No vamos a nuevos compromisos si no hay nuevos hechos", reiteró.

Gaspar Llamazares también ha asegurado que el Ejecutivo asturiano debe ser quien busque soluciones, "respetando los tiempos de cada partido, y no creando problemas en vez de solucionarlos, por ejemplo en el caso de Sogepsa, o de la empresa Getic (Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables) que ahora pretende privatizar. Así mismo, mencionó las leyes del Gobierno en tramitación que "serán el test para comprobar la sensibilidad del mismo", en la Ley de Transparencia, en la de Movilidad, en la de Muerte Digna.

"Que no llamen más, ni que esperen, que lideren los hechos y cumplan los compromisos", ha advertido ante la reiterada pregunta de los periodistas de cuándo se concretará el diálogo. A su juicio, "no debería dilatarse en el tiempo más allá de semanas, aunque también incidió en que el Gobierno no puede imponer sus tiempos".

Llamazares ha reiterdo que considera la oferta del Gobierno "muy pobre y más bien burocrática que política" y que IU "ya concretó su oferta dirigiéndose a Podemos para crear un polo de izquierdas con una propuesta concreta". "Ni estamos dispuestos a aceptar la resignación y falta de liderazgo del Gobierno ni la rabia como elemento de confrontación por que sí. IU ya respondió al PSOE y a Podemos aportando cuál es la solución", ha explicado en la Junta General.

Consulta aquí más noticias de Asturias.