El Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón retrata el drama "real" de los refugiados

Testigos directos del drama de los refugiados sirios y el conflicto armado, como Emilio Morenatti, Bru Rovira, Ricardo García Vilanova, Patricia Simón o Mikel Konate, se darán cita del 7 al 16 de julio en el XXI Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón, en el marco de la Semana Negra, donde a través de exposiciones, veladas fotográficas y mesas redondas se dará a conocer una realidad distinta a la que la sociedad en su conjunto conoce bajo el título 'Mediterráneo, epicentro de una crisis global'.

Así lo ha anunciado el director de este Encuentro, el fotoperiodista Javier Bauluz, Premio Pulitzer y director también de Periodismo Humano, en rueda de prensa. El evento, asimismo, se abrirá al mismo tiempo que la Semana Negra, con la apertura al público de las exposición de fotografía titulada 'De Siria al Mediterráneo', la cual refleja la realidad tal como la viven los refugiados y las ONG que tratan de ayudarles.

Bauluz, en este sentido, ha criticado que no se están cumpliendo los derechos de los refugiados "para nada" y ha advertido de que ya no se trata de la existencia de pequeños partidos de extrema derecha, sino que estos ya son mayoritarios y están llegando a los gobiernos europeos, difundiendo un mensaje de xenofobia, racismo e islamofobia.

"En los musulmanes hay de todo, como en botica", ha reivindicado antes de recalcar que no entiende la diferencia entre quienes huyen de la guerra y los que lo hacen del hambre. Asimismo, ha incidido en que tampoco se cumplen los acuerdos de los gobiernos de recogida de refugiados, y mientras Alemania ha acogido a un millón aproximadamente, España solo a más de 1.000 de los 17.000 comprometidos, una cifra que ha considerado "ridícula" para la capacidad que tiene el país.

"El odio y el miedo están llevando a una civilización de corte fascista", ha lamentado, para añadir después que las primeras víctimas son los refugiados e inmigrantes pero luego las personas que les defienden.

Es por ello, que no cree que sea el momento para conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017 a la Unión Europea (UE), cuando no se está velando por los derechos humanos. Ha insistido, en este caso, en que no es momento de premiarla sino de que cumpla con las leyes. Para él, la mejor medicina contra la xenofobia es la "empatía y combatir la mentira".

Bauluz también ha echado en parte la culpa a los medios de comunicación, al indicar que muchos no se están dando cuenta de los titulares "criminalizadores" que ponen, aunque en otros casos los ha acusado de buscar "lo más escandaloso" para conseguir más dinero. A esto ha sumado que se dé el enfoque que quieren los gobiernos plasmando una imagen que no es real.

Ha apuntado, en este sentido, que es "absolutamente mentira" que la mayoría de los inmigrantes que están en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sean delincuentes, entre otras cosas, porque el 75 por ciento ni llega a pisar las calles del país. Se lanza, con ello, "el discurso del odio", ha remarcado. Él mismo ha dicho haber visto en Serbia a cientos de menores sin ninguna clase de ayuda ni control.

En cuanto al Encuentro, ha destacado que la exposición de este año cuenta con las "excelentes y difíciles" fotografías de Ricardo García Vilanova, Premio Bayeux de Corresponsables de Guerra y que estuvo secuestrado varios meses por el Estado Islámico de Irak y de Siria (ISIS); así como las imágenes del jefe de Associated Press en España y Portugal, Emilio Morenatti, que estuvo cuatro veces embarcado en el Mediterráneo con la ONG Pro Activa Open Arms; y del propio Bauluz, que retrato el día a día en la embarcación 'Astral', de la que Jordi Evole hizo un documental que también podrá verse en el certamen fotográfico.

En cuanto a las mesas redondas, del 12 al 15 de este mes, el periodista Bru Rovira, autor de 'El mapa del mundo de nuestras vidas' y el antropólogo Miguel Pajares ('Aguas de Venganza), hablarán de 'Refugiados, literatura y verdad'.

A VISTA DE ONG

Un punto de vista distinto se verá en la mesa redonda 'Conflictos y procesos migratorios en una crisis global', en la que participarán el jefe de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF), el asturiano Javier Eguren, que lleva 21 años recorriendo el mundo en acciones humanitarias, y la representante de esta ONG en la zona Norte de España, Laura García.

En ambas mesas redondas participará también el propio Bauluz, al igual que en las tituladas 'De Irak a Siria' y

'Mediterráneo, epicentro de una crisis global'. La primera contará con Mónica García Prieto, Premio Cirilo Rodríguez de Corresponsales 2017, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa, Premio Manu Leguineche y Premio Bayeux. La segunda, por su parte, tendrá como participantes a Emilio Morenatti, Mikel Konate -videoperiodista de internacional y actualmente en Ira-, Patricia Simón y Naomí Ramírez, investigadora y doctoranda de Estudios Árabes e Islámicos.

En cuanto a las veladas audiovisuales, se proyectará el documental 'Astral' dirigido por Jordi Évole, así como 'Personas que se mueven',

de Patricia Simón, en la que se narran 25 historias de refugiados, inmigrantes y trabajadores de ONGs. La última velada audiovisual corresponde a los trabajos de García Vilanova, Konate, Bauluz, Morenatti y Jaime Alekos. Este último pasó casi dos meses intentando documentar cómo se está "torturando", según Bauluz, a los refugiados que cruzan de Serbia a Hungría, muchos de ellos menores.

El Encuentro contará además con varias conferencias: 'Irak, la semilla del odio', que servirá a su vez para presentar el libro de Mónica García Prieto y Javier Espinosa; 'Vista general al mapa del mundo actual', de Bru Rovira; 'En un mundo de falsas noticias', de Patricia Simón; 'Siria, seis años de guerra', de Naomí Ramírez; y 'Salvar en el Mediterráneo', de Emilio Morenatti.

