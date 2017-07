La pintura de Gauguin deja de ser la más cara de la historia

Un juicio celebrado en Londres ha revelado que la pintura Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?) de Gauguin, no es la más cara de la historia. El cuadro fue vendido por 300 millones de dólares, pero una disputa legal ha aclarado que la obra costó en realidad 90 millones menos.

Un ejecutivo jubilado de la casa de subastas Sotheby's, Rudolf Staechelin, vendió Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?) en septiembre de 2014 a un emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, por una cantidad de 300 millones de dólares (264 millones de euros). Se conviertió en el cuadro más caro de la historia y superó, incluso, a la pintura de Paul Cézanne, Jugadores de cartas, que fue adquirida en el año 2011 por 250 millones de dólares.

Ahora, tres años después de ser nombrada como la pintura más cara del mundo, el Tribunal Superior de Londres ha iniciado un juicio que destripa los asuntos y detalles de la venta.

En el año 2014, Staechelin traspasó el lienzo de Gauguin a Guy Bennet, marchante de arte británico, que actuó como representante del emir catarí, tal y como demuestran los documentos presentados en el juicio, según The New York Times.

El subastador suizo que llevó a cabo la compraventa del cuadro y estuvo, por tanto, involucrado en las negociaciones, Simon de Pury, ha sido, junto a su mujer, quien ha denunciado la operación a los tribunales.

Ambos son los dueños de una sociedad limitada de subastas y reclaman a Staechelin 10 millones de dólares en concepto de comisión por haber puesto a vendedor y comprador en contacto, un caso que estará pendiente de juicio las próximas semanas.

Los implicados en la compraventa no firmaron ningún contrato por escrito, basándose en una "confianza mutua"

Sin embargo, los abogados del demandado sostienen que la comisión debería ir destinada únicamente a su cliente, ya que, argumentan, el comprador "no tenía que haber dejado al margen otras opciones y no debería de haber aceptado la venta en 210 millones de dólares" y que, por tanto, "no tiene derecho a comisión alguna".

El principal obstáculo en el juicio reside en que los implicados no firmaron ningún contrato por escrito que los vincule. A lo que el abogado de De Pury, Jonathan Cohen, responde aludiendo a lo habitual de los contratos orales en las transacciones de arte porque se realiza "basándose en la confianza mutua", recoge el medio estadounidense.

Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?) fue pintado por el francés en 1892, que guarda su título original tahitiano debido a que fue creado durante el periodo en el que Guaguin estuvo en la Polinesia.

Ahora, tras las revelaciones del juicio, es la obra de Willem de Kooning, Intercambio (1955), la que se situaría como la más cara del mercado al alcanzar los 300 millones de dólares en precio de venta.