Terelu Campos anuncia que está curada y revela sus peores momentos en una biografía

La presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos ha anunciado una de las mejores noticias de su vida. Según ha publicado la revista ¡Hola!, la hija de María Teresa Campos está totalmente curada de su cáncer.

En una entrevista concedida a su hermana Carmen Borrego, Campos revela que su oncólogo le ha dicho "que está todo bien y me ha retirado el tratamiento".

"Cuando me monté en el taxi que me lleva a casa no podía dejar de llorar", confiesa. "Me invadió un ataque de pena al pensar en todas las personas que no pudieron superarlo".

Terelu reivindica el uso de la palabra cáncer para no volver a asociarla con la muerte "En el cáncer de mama el porcentaje de superación es muy alto", destaca la presentadora. "La palabra cáncer debe ir asociada a la palabra esperanza".

Sobre el suicidio de su padre: "Lo odié con toda mi alma"

Campos está a punto de lanzar al mercado su primer libro, una biografía escrita por su expareja y amigo, el periodita Kike Calleja, en el que revela los peores momentos de su vida.

Frente al espejo (Ediciones B) es el nombre del libro que saldrá a la venta el próximo 12 de julio y en el que habla, según publica El Español, de la muerte de su padre, José María Borrego.

La presentadora tenía 18 años y su hermana Carmen Borrego 17 cuando recibieron la noticia del suicidio de su padre. "En ese instante lo odié. Lo odié con toda mi alma", destaca Terelu.