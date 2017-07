Millo descarta que el Gobierno use la fuerza ante cualquier acción ilegal de la Generalitat

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo central actuará siempre con "celeridad, tranquilidad y proporcionalidad" ante cualquier acción ilegal de la Generalitat, y ha añadido que "nunca" ha pensado en que sea necesario recurrir al "uso de la fuerza".

En declaraciones a la emisora Rac1, Millo ha sido preguntado por las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien ayer recordó que "por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y soberanía" de España.

Para Millo, Cospedal se limitó a "leer lo que dice la Constitución" y, por lo tanto, "no debería sorprender tanto", pero ha apuntado: "Espero que no lleguemos a una situación en que sea necesaria el uso de la fuerza. Nunca he pensado que eso sea necesario. Nunca".

De hecho, ha acusado a la Generalitat de ser quien "amenaza con el uso de la fuerza" al querer "imponer una ley que a ojos de todo el mundo con dos dedos de frente es una auténtica chapuza democrática y autoritaria, y un atentado contra las normas de convivencia y el sentido común".

Ante eso, el Gobierno "actuará con celeridad, tranquilidad y proporcionalidad. A cada medida que esté encaminada a cometer una ilegalidad, a cada acción que se tome, habrá una consecuencia coherente y proporcionada", ha dicho Millo, avisando de que también los "anuncios, proclamaciones, soflamas y actos de marketing y propaganda también pueden llevar consecuencias, como el caso Vidal".

Millo ha afirmado que "Cataluña no es una colonia, no está en guerra con nadie, ni hay ningún déficit democrático por parte del Gobierno", por lo que "los que atenten contra la democracia y el Estado de derecho deberán rendir cuentas ante la justicia".

Además, ha mostrado su "profunda decepción" ante la actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Los catalanes no nos merecemos dirigentes tan irresponsables que están dispuestos a llevar a una población a un callejón sin salida, dividir a la sociedad y crear tanta frustración", ha criticado.

Millo ha acusado a la Generalitat de ser la que amenaza con el uso de la fuerzaPor ello, ha preguntado a los dirigentes independentistas que ayer participaron en el Teatro Nacional de Cataluña en el acto de presentación de dicha ley: "Todos los que estaban sentados en el escenario saben perfectamente que eso no es posible y no se hará. Y sabiéndolo, ¿por qué empujan a la población a este callejón sin salida? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué están intentando provocar como consecuencia?".

Rajoy dice que los "delirios" independentistas "nunca podrán vencer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que los "delirios autoritarios y frentistas" de los independentistas "nunca" podrán "vencer a la serenidad y al equilibrio" del Estado democrático.

"España es un país con una democracia ejemplar capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado", ha declarado Rajoy en la inauguración de la jornada sobre Crecimiento Empresarial y Competitividad organizada por las Cámara de Comercio de España.

Rajoy ha respondido así a la ley del referéndum que presentaron este martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la coalición Junts pel Sí (JxSí) y CUP, con la que quieren proclamar la independencia "inmediatamente" si gana el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una constitución para una república catalana.

Junqueras: "La supuesta legalidad del Estado español no es legal"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha considerado este miércoles que "la supuesta legalidad del Estado español es una legalidad que no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que él se autoimpuso que debía cumplir".

En una entrevista de TV3, Junqueras ha aseverado que quien está incumpliendo con la legalidad no es el Govern al impulsar el referéndum el 1-O, sino el Gobierno español ya que firmó los tratados internacionales que le obligan a cumplir con la legalidad internacional y no lo está haciendo.

"Nos regimos por un sistema legal que tiene su fuente en el convenio de derechos humanos, parte sustancial de la legalidad española", ya que, según ha explicado, el Estado español firmó los derechos civiles y políticos y se comprometió a generar e interpretar su legislación en función del derecho internacional.

Ha anunciado que prevén aprobar la ley del referéndum a principios de septiembre y respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule dicha ley, ha explicado que "el Govern cumplirá la ley, la única ley que hay, la única posible", que es la que se deriva del derecho internacional, ha insistido.

Al preguntarle si esto sería un acto de desobediencia, ha afirmado que "será un acto de obediencia de la legalidad vigente que se deriva del derecho internacional".

Junqueras ha explicado que la última vez que se vio con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue el 9 de enero pero que ellos mantienen el diálogo: "Nosotros no cerramos nada, somos los máximos constructores del diálogo".

Al preguntársele si podrían dar marcha atrás, Junqueras ha espetado: "No por el amor de dios, por quien nos han tomado", y ha explicado que no pueden dar marcha atrás a la democracia y renunciar al derecho a la autodeterminación, yendo así en contra de las Naciones Unidas.

Ha explicado que se habilitarán los colegios electorales habituales "y en el caso que haya un boicot activo contra la democracia habilitaremos los espacios más cercanos", además de reiterar que el censo se hará como siempre, en sus palabras.

Junqueras ha asegurado que el Govern no dará marcha atrásEn clave económica, ha indicado que de momento Catalunya no puede financiarse en los mercados internacionales porque no les dejan, y se lo prohíben explícitamente pese a ser la única administración que ha reducido el 85% del déficit, además de que ha admitido que es "muy probable" que se prorroguen los presupuestos para 2018.

Turull avisa de que no podrán parar "el tsunami democrático"

El presidente de Junts pel Sí (JxSí), Jordi Turull, ha subrayado que el Estado hace "el discurso del miedo porque tiene miedo", ya que constata que "llega tarde", al tiempo que ha remarcado que "no podrán parar el tsunami democrático" que representa, a su juicio, el referéndum.

En una entrevista en la emisora Rac1, Turull ha remarcado que el proceso soberanista es un "tsunami democrático que no podrán parar" y ha señalado que lo que digan desde el Gobierno central ya no le provoca "ni cosquillas".

Ha augurado que el 1 de octubre será una "victoria clamorosa de la democracia", porque cree que participará "muchísima más gente que el 9N", sin establecer una cifra.

Para el dirigente del PDeCAT, desde el Estado despliegan "el discurso del miedo porque tienen miedo", pues "ven que llegan tarde y la única respuesta es la amenaza".

En cuanto a las urnas, Turull ha señalado que su compra se hará según el derecho administrativo, que indica, ha dicho, que se pueden adjudicar directamente una vez se ha hecho ya un proceso de publicidad y concurrencia que ha quedado desierto.

Ha considerado que "si hubieran tanques y armas para evitar urnas" el 1 de octubre, España quedaría "fuera de Europa" y sería un gesto de "absoluta desesperación".

Por otro lado, ha dicho que "entiende las razones" del presidente catalán, Carles Puigdemont, para cesar al ya exconseller Jordi Baiget, pero ha evitado aplaudir la decisión porque "comparte el dolor" por la misma.

