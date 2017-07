Niegan el traslado del bebé Charlie Gard al 'hospital del papa' por "motivos legales"

El centro pediátrico Bambino Gesú de Roma, el llamado hospital del papa, ha recibido una negativa a su propuesta de acoger al bebé británico Charlie Gard, afectado de una enfermedad rara y mortal, según ha dicho este martes su directora, Mariella Enoc.

En declaraciones divulgadas por Radio Vaticana, Enoc ha lamentado que "por motivos legales, no pueda trasladarse al niño". "Esta es una nueva noticia triste", ha señalado.

La directora del centro ha explicado que ha hablado con la madre del niño, "muy determinada a combatir hasta el último momento", y que le ha pedido que verifique si existe una cura para el pequeño, algo que los científicos del hospital romano están analizando.

Este centro médico romano comunicó el lunes que "está preparado para acoger a Charlie Gard" porque "defender la vida humana, sobre todo cuando está herida por la enfermedad, es un compromiso de amor que dios confía a cada hombre".

Esta es una nueva triste noticiaEn este sentido, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, ha añadido que la Santa Sede hará lo que esté en sus manos para superar los obstáculos legales que impiden el traslado del pequeño al Bambino Gesú.

El papa Francisco ha pedido que se permita a los padres de Charlie "tratarle hasta el final", según declaró el pasado domingo el portavoz vaticano, Greg Burke.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha ofrecido a "ayudar" al niño, si bien sin especificar cómo.

"Si podemos ayudar al pequeño #CharlieGard, de acuerdo con nuestros amigos en el Reino Unido y con el papa, estaríamos encantados de hacerlo", escribió el mandatario en Twitter.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.