Un ministro británico admite que "el Estado les falló" a los residentes en el Grenfell

El ministro británico de Comunidades y Gobierno Local, Sajid Javid, admitió este martes que "el Estado falló" a los ocupantes de la torre Grenfell de Londres y dijo que el incendio del 14 de junio, que causó al menos 80 muertos, "jamás debió haber sucedido".

En un discurso ante representantes de municipios en Birmingham (centro inglés), Javid afirmó que "en el Reino Unido, en 2017, el incendio de Grenfell simplemente no debió haber sido posible".

El ministro reconoció que, además del grave impacto del fuego, causado por una nevera defectuosa pero que se propagó rápidamente por un revestimiento inflamable, "hubo fallos" en la gestión de las consecuencias, que causaron "sufrimiento innecesario a los residentes".

Javid prometió que la investigación pública del suceso ordenada por el Gobierno "llegará al fondo del asunto", y adelantó que pudo haber "fallos de personas, fallos de organizaciones y fallos de la política pública a todos los niveles que se remontan a décadas atrás".

Las declaraciones del ministro se producen entre críticas de los residentes y de la oposición política al juez jubilado elegido para presidir la investigación, Sir Martin Moore-Bick, al que se acusa de falta de empatía con las víctimas.

Además, los abogados de los damnificados lamentan que el Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, no les ha ofrecido vivienda alternativa apropiada, como prometió, sino alojamiento provisional que en general no se ajusta a sus necesidades.

El incendio del bloque de 24 plantas Grenfell, situado en el oeste de Londres, ha obligado a revisar las medidas antiincendios de unos 600 bloques de propiedad municipal similares y otros edificios públicos en todo el Reino Unido, de los cuales en más de un centenar han fallado ya los requisitos básicos de seguridad.