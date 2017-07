Las modelos de Asos muestran sus estrías con orgullo en la campaña de verano

Cada vez son más las marcas que reivindican la belleza natural en sus campañas publicitarias. La última en sumarse al carro ha sido la firma británica Asos, aunque lo ha hecho de una manera diferente, sin recurrir a las modelos de tallas grandes que sí utilizaron las de la competencia a lo largo de los últimos meses.

Su campaña de verano, en concreto, muestra a las modelos del catálogo sin Photoshop... y con estrías. En la página web se puede ver cómo posan con las prendas de la nueva temporada (bañadores, sujetadores...) y lucen sus estrías y su celulitis sin pudor, una iniciativa muy aplaudida en redes sociales ya que busca normalizar las imperfecciones.

"Como alguien que siempre ha sentido vergüenza de sus estrías porque pensaba que era la única de mis amigas que las tenía... Asos se ha convertido en la mejor marca", dice una usuaria en Twitter. "Enhorabuena a Asos", comenta otra.

Con esta estrategia de marketing, Asos se suma a la lista de marcas que apuestan por desbancar al Photoshop con la belleza real. Ya lo hizo Victoria's Secret, Aerie o Etam.

Big shoutout to @ASOS for not photoshopping out birthmarks and stretch marks ❤️ pic.twitter.com/kYmZmAJqym — Sophie Jenkinson (@adjfkld) 25 de junio de 2017

As someone who has always been ashamed of her stretch marks & felt I was the only 1 of my friends to have them, @ASOS are my #MVP! #asos ❤️ pic.twitter.com/nVbtg3p8Hr — ❤️AffairWithBeauty💋 (@LoveaffairwithB) 29 de junio de 2017

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how beautiful they all are😍 pic.twitter.com/VxMjc4OQg6 — Leah Tudor (@leahtudorx) 28 de junio de 2017