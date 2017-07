Óscar Puente asegura que no se debatirán más sobre el soterramiento en el Pleno "si no aportan novedad real"

En el Pleno correspondiente al mes de julio se ha vuelto a tratar el proyecto ferroviario de la ciudad, ya que el presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha considerado que el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, al asegurar en un programa de radio que la solución de integración en superficie debía ser "la definitiva", implica que ha "matado" el soterramiento, mientras que el alcalde mantiene que el proyecto que se acordará en breve en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad será "compatible" con un túnel en el futuro.

Justo antes de la votación, que se ha saldado con el rechazo a la moción con los votos en contra de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, el regidor ha aseverado que el soterramiento del ferrocarril "no volverá al salón de plenos salvo que aporte algo nuevo", de modo que le ha advertido a Martínez Bermejo que se tendrá que "trabajar mucho" próximas propuestas a este respecto.

El edil 'popular' ha reprochado que, mientras el PSOE, "en connivencia con el Ministerio de Fomento" ha defendido que "lo que se haga será compatible con el soterramiento, y si no se tira", el edil de Urbanismo que, en su opinión es "el que toma las decisiones" en esta materia en el Ayuntamiento, ha "decretado la muerte" del proyecto tal y como se contemplaba desde el año 2002.

De hecho, Martínez Bermejo ha censurado que se puedan dedicar 78 millones de euros para "unos doce o 14 túneles y pasos superiores", que no le parecen "compatibles con el soterramiento" y se ha mostrado partidario de que la actuación se limite a "adecentar" los márgenes de las vías.

En términos generales, el concejal 'popular' ha recalcado que su partido "cree en el convenio de 2002" que contemplaba un soterramiento integral de 5,1 kilómetros y que temen que vaya a "peligrar en los próximos días". Así, ha aventurado que "quizás" el Ministerio de Fomento "ha metido un gol por la escuadra" al equipo de Gobierno de Puente, pero ha criticado que estos no hayan "peleado ni un segundo" por el soterramiento.

En este sentido, Manuel Saravia no se ha pronunciado expresamente sobre si la solución en superficie será definitiva y sólo ha hecho referencia a dicho programa radiofónico para censurar que Martínez Bermejo acusara al Ayuntamiento de "querer generar bolsas de pobreza al otro lado de la vía".

En todo caso, ha defendido que el proyecto de permeabilidad con pasos subterráneos y elevados es "una buena propuesta", con 17 actuaciones en todo el largo de las vías que permitirán que haya un paso cada "250 ó 300 metros", cuando en la actualidad existen tramos de "un kilómetro" sin opción de cruzar al otro lado. Además, ha recalcado que es un proyecto con "menor riesgo" que el soterramiento, con una imagen "incluso más amable" y "más acorde con la nueva agenda urbana europea".

Asimismo, ha destacado que el proyecto se podría completar en "pocos años" y ha criticado que en sus intervenciones el concejal del PP no haya citado la deuda de la Sociedad Alta Velocidad, de la que al Ayuntamiento corresponden 100 millones de euros y de la que se hará cargo el Ministerio de Fomento "gracias a la presión" del equipo de Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha recalcado que "el problema" del PP es que el ministro de Fomento "de su partido", Íñigo de la Serna, "no les escucha" y defiende la misma posición que el equipo de Gobierno en relación a la compatibilidad de las obras de integración en superficie con un futuro soterramiento, lo que, ha aseverado, se incluirá en el convenio que en las próximas semanas se prevé que apruebe la SVAV.

Asimismo, ha acusado al Partido Popular de Valladolid de ser "responsables de la mentira más grande jamás contada", en relación al soterramiento y que Martínez Bermejo es el actual defensor de dicha mentira. También ha reprochado que en su día el PSOE, en la oposición, "dio siempre su apoyo" a las iniciativas relativas al soterramiento, pero ahora los 'populares' vallisoletanos "no están a la altura".

Finalmente, ha recordado que este mismo jueves comenzará el trabajo de la Comisión de Investigación en la que se abordará la gestión del Ayuntamiento en la SVAV desde 2002 y ha planteado que la tesis del PSOE será que el PP "nunca tuvo el soterramiento entre sus prioridades reales".

A este respecto, Martínez Bermejo ha reclamado a Puente que la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, no presida la citada Comisión, a lo que el alcalde de Valladolid ha intervenido para confirmar que no accederá a esa petición e ironizar con qué se había planteado situar en ese puesto al edil del PP Alfredo Blanco, investigado por la firma de las cartas de conformidad con las que se avaló el préstamo de la SVAV, pero no lo ha hecho porque duda de que "dure como concejal" tanto como durará la Comisión.

Tanto Chávez como Blanco han reclamado el uso de la palabra para intervenir por alusiones, pero el regidor ha denegado ambas peticiones y ha espetado que es él quien decide quién habla o no.

La edil de Sí Se Puede había sido muy crítica con los planteamientos "especulativos" que a su juicio empujaron al Partido Popular a poner en marcha la operación del soterramiento, antes de que se demostrara que el proyecto era "un fiasco" y que financiarlo con la venta de suelos era "la eterna cuenta de la lechera". También ha recalcado que no se fían del Grupo Fomento.

En cuanto al resto de los grupos, la concejal de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha considerado el debate como un 'deja vu', pero se ha mostrado a favor de una consulta popular sobre el proyecto y ha reclamado que no se inviertan cantidades en obras de infraestructuras que tuvieran que desaparecer si un día se hace el soterramiento. Además, ha reivindicado el traslado "cuanto antes" al nuevo complejo de talleres y la finalización de la variante de mercancías.

El concejal no adscrito ha aseverado que en los últimos meses se ha debatido el soterramiento en no menos de siete sesiones del Pleno y ha llegado a reclamar que se liquide la SVAV, "se pongan las cuentas claras" y se diga "en qué se ha gastado el dinero" de los 404 millones de préstamo

