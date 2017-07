Ponen a la venta una supuesta copia firmada del guion de 'Star Wars: Los últimos Jedi'

Supuesta copia del guion de 'Star Wars: Los últimos Jedi' firmado por once de sus actores. (Movie Script Zone)

Las supuestas filtraciones sobre Star Wars: Los últimos Jedi siguen haciendo sufrir a los temerosos del spoiler. Meses después de que un usuario de Reddit asegurase que había leído el guion del filme, algo que quiso demostrar publicando algunas claves de la trama, una copia del citado libreto parece haberse puesto a la venta en internet.

La página web Movie Script Zone, especializada en la venta de guiones oficiales de películas, ha puesto a la venta un manuscrito titulado como Star Wars EP9: The Last Jedi Script Signed by 11.

Aunque el título que le da la página es incorrecto, ya que Los últimos Jedi es el episodio octavo, no el noveno, lo que podría ser la portada del guion (donde sí está bien señalad) incluye las firmas de once de los actores que actúan en ella, incluida la fallecida Carrie Fisher.

Los otros diez nombres son los de Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Mark Hamill, Adam Driver, Benicio Del Toro, John Boyega, Andy Serkis, Peter Mayhew, Lupita Nyong'o y Tom Hardy, cuya participación no estaba confirmada. Lo más probable es que sea un cameo dentro de la armadura de un Stormtrooper.

La página web vende la copia como real e incluye el certificado de autenticidad. Las firmas, que parecen reales, contribuyen a dar veracidad al libreto. De confirmarse, esta sería una grave brecha de seguridad en los supuestamente infranqueables sistemas de control de Lucasfilm.

El guion se puso a la venta por 900 euros, aunque después se rebajó hasta los 600, un precio bastante razonable si se tiene en cuenta las cifras que llegan a pagar los fans por productos exclusivos de Star Wars.ç

Los últimos Jedi se estrenará el 15 de diciembre.