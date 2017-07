Martínez rechaza que hubiese "reacción tardía" en la extinción de los incendios de diciembre

En declaraciones a los medios, en el acto de firma de un convenio de colaboración entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) y los ayuntamientos asturianos costeros, para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias Sapla 2017, Martínez ha respondido a las acusaciones formuladas este lunes por el diputado de Foro Pedro Leal.

El parlamentario forista, presidente de la Comisión de Investigación creada a raíz de los sucesos de diciembre, presentó ante los medios de comunicación el Dictamen provisional de la Comisión de Investigación de Incendios, que han de evaluar el resto de grupos. En el mismo, acusaba al Ejecutivo autonómico de reacción tardía y de "no movilización de todos los efectivos y recursos a su alcance".

Martínez desmiente la teoría de la "reacción tardía", y ha recordado que "la emergencia duró casi 15 días actividad y que los

días 28 y 29 de diciembre ya llevaba una semana activado el plan en el nivel 2". "Parece por tanto muy difícil de justificar que hubo una reacción tardía", afirma. Por otra parte, ha aclarado que "los niveles del plan se activan de forma progresiva y no de forma preventiva, y que en un mismo día, en pocas horas, se activó el 0, el 1 y el 2, con todos los medios de la Comunidad Autónoma".

Ha rechazado las críticas a la no movilización de todos los efectivos disponibles. Según el consejero no se movilizó a 55 miembros de la Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, gestionadas por el Estado, porque "no había disposición en este momento". "Se trata de medios estatales y en aquel momento no estaban disponibles", ha explicado.

El consejero ha echado "en falta" en el documento provisional dado a conocer por Leal "alguna propuesta de futuro más allá del señalamiento condenatorio, porque los dictámenes han de tener una parte dispositiva". En todo caso, ha recordado que se trata de "una propuesta de Foro y habrá que esperar a examinar el propio dictamen y la opinión del resto de grupos políticos".

Consulta aquí más noticias de Asturias.