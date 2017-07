El PP presenta una Proposición de Ley para que el ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 sea gratuito y universal

Fernández ha realizado estas manifestaciones durante una rueda de prensa en la sede del partido en Oviedo junto al diputado regional, David González Medina, para presentar esta iniciativa legislativa.

La responsable el PP asturiano sostiene que el PP tiene como eje fundamental de su discurso, "una asignatura pendiente de los gobiernos socialistas" que es dar una solución razonable y de carta de naturaleza de gratuidad a la educación de 0 a 3 años para que sea universal y gratuita en Asturias.

"Asturias es una de las CCAA mas envejecidas del conjunto del país; mantener este discurso y no articular medidas que puedan ayudar a que el Principado se rejuvenezca nos parece que es un discurso hipócrita y no realista que no da soluciones a las familias asturianas", añade.

En este sentido, ha destacado que una pareja de asturianos paga más de 300 euros al mes por un niño de un año en una guardería publica, "un disparate y una falta de equidad social". "Debemos de poner alfombra roja a los niños que no tenemos, tenemos mas defunciones que nacimientos", añade.

Y además ha destacado que existe un agravio comparativo entre los niños que acuden a las guarderías privadas y a la públicas, pagando en muchas ocasiones menos los primeros que los de la red pública.

El PP pretende que las escuelas infantiles públicas de primer ciclo estén integradas de pleno derecho en el sistema educativo del Principado de Asturias. La regulación, organización y funcionamiento dependerán de la Consejería competente en materia educativa en los mismos términos que lo establecido para el segundo ciclo de Educación Infantil.

Por su parte, el diputado David González Medina, ha calificado el coste actual de la educación pública en los centros de 0 a 3 de "atraco al bolsillo de las familias" y ha lamentado además que hay una insuficiencia de centros especialmente dura en la zona rural asturiana".

"Sólo el 15% de los niños de 0 a 3 años está matriculado en esta etapa, el peor dato de España. El modelo de gestión ha colapsado y la petición de una educación gratis y universal es un clamor social en Asturias", añade.

La propuesta del PP, en cuanto a la adscripción a colegios públicos, las escuelas de Educación Infantil de primer ciclo del Principado de Asturias quedarán adscritas a los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de su zona, respetando la libre elección de centro de las familias.

