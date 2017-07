UGT dice que el descenso en junio se da "en un contexto de destrucción de empleo"

Ello implica, en su opinión, que "la pérdida de activos, es decir de las personas que, desanimadas por no encontrar un empleo emigran o dejan de registrarse como paradas, sigue explicando en gran medida la reducción de nuestras cifras de paro".

También pone de manifiesto que, pese a ser Murcia una región con un gran potencial turístico, "no lo aprovecha en términos productivos como para dar el relevo al sector agrícola cuando éste agota una campaña, del mismo modo que la falta de un tejido industrial y tecnológico, con un peso cualificado en la estructura productiva, impide sostener de forma estable la demanda de empleo".

"Vemos, en consecuencia, que la mejora global de las cifras de empleo no puede darse por buena sin más, y que bien merece una actuación urgente, por parte de nuestros poderes públicos, no sólo para corregir los desequilibrios que sigue presentando nuestro modelo productivo sino también para reconfigurar un marco de relaciones laborales que haga del empleo estable la norma y no la excepción, como sucede en la actualidad", dice.

Y es que, lamenta, "ni siquiera la fuerte estacionalidad de nuestro modelo productivo puede explicar la intensa y vergonzosa precariedad de unas contrataciones que son, en un 94%, temporales".

Por esta "precariedad creciente y la devaluación salarial que aún no se ha frenado, ni la reducción del paro, ni la mejora del crecimiento y la actividad económica están contribuyendo a elevar las condiciones de vida y de trabajo de las personas".

En este contexto, UGT urge "la derogación de las dos últimas reformas laborales al tiempo que rechazamos que se justifique con las actuales cifras de paro -que aún doblan las que teníamos antes de la crisis- el que no se restituyan por completo los recursos destinados a políticas activas de empleo o se mantengan el endurecimiento de las condiciones de acceso a los subsidios y la minoración que sufrieron las prestaciones por desempleo".

