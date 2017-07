El apoyo del futbolista Jermain Defoe a un niño con cáncer conmueve al Reino Unido

El pasado 17 de mayo, Bradley Lowery, un niño inglés apasionado por el fútbol, cumplió seis años, y uno de sus ídolos, Jermain Defoe, el entonces delantero internacional de su equipo preferido, el Sunderland, le hizo un regalo muy especial: publicó en Twitter un emotivo mural de fotos suyas con el pequeño, dentro y fuera del campo. No era el primer gesto del futbolista hacia Bradley, ni sería tampoco el último.

Bradley sufre neuroblastoma, un cáncer terminal degenerativo, y su historia, junto con la de la amistad incondicional y el apoyo constante que recibe de Defoe, está conmoviendo al Reino Unido, hasta el punto de que una campaña lanzada para solicitar la concesión de la Oden del Imperio Británico para el jugador de la selección inglesa obtuvo, a las pocas horas de lanzarse, más de 2.000 firmas.

🎂 Happy Birthday to my best mate @Bradleysfight. Hope you have a special day and I'll see you later this week...❤ #HappyBirthdayBrad pic.twitter.com/ugokGgdMS9