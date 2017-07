Al menos diez personas heridas tras ser atropelladas por un taxi en el aeropuerto de Boston

Al menos diez personas resultaron heridas este lunes después de que un coche se lanzara contra una multitud y las atropellara en las inmediaciones de la zona de taxis del aeropuerto internacional de Boston.

La policía de Massachusetts ha confirmado el incidente, que se produjo sobre las 13.40 hora local, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, pero en ningún momento habló de que pudiera ser o no atentado terrorista. Por el contrario, "no hay información que sugiera que el choque fue intencional", aseguró.

MSP, @bostonpolice , @BostonFire , @BOSTON_EMS onscene. Preliminary reports indicate several pedestrians with injuries, varying severity. https://t.co/2bqBJYDOh3

De los heridos, todos ellos de diferente gravedad, al menos dos podrían estar en estado crítico, según medios locales. Ademas, Boston Emercency Medical Services confirmó que la mayoría fueron trasladados a los hospitales más cercanos.

PORTER ST INCIDENT

Multiple units responded for reported vehicle into a crowd - as of 1420hrs, 10 patient transports to area hospitals. pic.twitter.com/wjxBb2sbUx