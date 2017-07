El Festival de la Oralidad de Robres sube el telón este sábado con cinco actuaciones hasta el mes de agosto

Este sábado abrirá el telón el altoaragonés Solo Fabiolo, con una comedia de una hora y cuarto de duración, que representará a las 22.30 horas, en el parque de San Blas. Todas las actividades tendrán lugar a la misma hora y en el mismo lugar, salvo la última, que cambia de escenario, para ofrecerse en la plaza Zaragoza.

El sábado, 15 de julio, será el reestreno de la obra de teatro 'El Florido Pensil' a cargo del Teatro de Robres, 13 años después de su primera representación. El sábado, 22 de julio, se contará con la percusión del guineano Gorsy Edú.

El día 29 del mismo mes, los salmantinos Mayalde interpretarán un concierto dramatizado bajo el título 'Cacharros y tirinenes para comer y cantar' y el 5 de agosto la compañía holandesa de circo musical Amalaba representarán 'Tea for two'.

En el programa se sigue invitando cada noche a una población monegrina e incluirá las tertulias de detrás del telón, según han explicado en la presentación del festival la responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Berta Fernández, el director del evento, Manuel Casaus, y la alcaldesa de Robres, Olga Brosed.

Berta Fernández ha señalado que "la historia de esta localidad y del teatro están tan íntimamente ligadas que cualquier altoaragonés que oye las palabras de la Villa de Robres lo asocia sin lugar a dudas a esta actividad".

ÉXITO DE PÚBLICO

El director del festival, Manuel Casaus, ha esgrimido que "no habría teatro, si no hubiera público" ya que "para que haya teatro tiene que haber público y respuesta", como es el caso de este festival, cuyas actividades cada año cuelgan el cartel de completo, con un aforo de trescientas personas, venidas no solo del pueblo o de la comarca, sino de toda la provincia.

Este evento celebra su edición número dieciséis y en este tiempo han pasado por él 75 compañías y alrededor de 3.000 espectadores. Esta localidad monegrina es pionera en el teatro independiente aragonés ya que hace tres décadas se creó la primera compañía, de la mano de su fundador Manuel Casaus.

El Festival de Robres, municipio de poco más de 500 vecinos, es un ejemplo de la importancia de la descentralización de la cultura y su alcaldesa, Olga Brosed, ha incidido en que para "los ayuntamientos, igual que proporcionan limpieza vial, electricidad o agua, la cultura tendría que ser algo fundamental por muy pequeños que sean los municipios".

