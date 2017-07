Trump ofrece "ayuda" al bebé británico incurable que será sometido a eutanasia

El presidente de EE UU, Donald Trump, se ofreció este lunes para "ayudar" al bebé británico Charlie Gard, afectado por una enfermedad genética rara y mortal, y que será privado pronto de la respiración artificial que le mantiene con vida.

"Si podemos ayudar al pequeño #CharlieGard, de acuerdo con nuestros amigos en el Reino Unido y con el papa, estaríamos encantados de hacerlo", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.