Investigan el posible suicidio de la estrella de internet Stevie Ryan

La influencer y artista norteamericana Stevie Ryan ha sido hallada muerta en su casa de Los Ángeles, según publican medios internacionales como Independent.

Ryan, de 33 años de edad, era conocida por su humor viral en su canal de YouTube y sus imitaciones de artistas como Justin Bieber, Lady Gaga o Amy Winehouse. Protagonizó un programa en el canal VH1 titulado Stevie TV.

La Policía de Los Angeles se encuentra investigando la causa de la muerte, pero el suicidio se perfila como una de las causas más probables.

La cómica publicó en sus redes sociales mensajes lamentando la pérdida de su abuelo, al que llamaba "el hombre de mis sueños".

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC