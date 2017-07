Lambán llama a dejar atrás el "ruido" y la "confrontación" para que el PSOE gane "con claridad" las elecciones de 2019

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha indicado que el PSOE "ha vivido una etapa demasiado prolongada de conflicto, demasiado convulsa", pero tras la celebración de las primarias y del congreso "el PSOE tiene un líder incuestionable que es Pedro Sánchez" y un proyecto político "aceptado por todos, que es el que aprobó el congreso".

Por ello, "a partir de ahora nos tenemos que dedicar a preparar las elecciones del año 2019 y eso los socialistas aragoneses lo hemos hecho siempre dialogando, acordando, por la vía del acuerdo, del encuentro, de la complementariedad de las potencialidades de unos y de otros y poniendo en valor el trabajo que se realiza en las instituciones".

En este sentido, Lambán ha observado que la diputada por Zaragoza en el Congreso, Susana Sumelzo, que ha apoyado en todo momento a Pedro Sánchez, ha reconocido que el actual Gobierno de Aragón "lo está haciendo muy bien, que es un ejemplo de políticas de izquierda en toda España"

"Sobre eso podemos construir todos los socialistas aragoneses, junto con el trabajo del resto de instituciones, un edificio político lo suficientemente potente como para que, si no seguimos instalados en el ruido y en la confrontación, en el año 2019 comparezcamos ante los ciudadanos no para revalidar nuestra condición de segunda fuerza política, aunque cabeza de un gobierno, sino para ganar las elecciones con claridad y con rotundidad".

NO INTERFERIR

Respecto a la convocatoria del proceso de primarias y el congreso en el PSOE aragonés y su posible candidatura para revalidar su mandato en el partido, Lambán se ha limitado a señalar que, "por cumplir la exigencia que me hacen todos los grupos políticos de que los procesos internos del partido no interfieran en la labor institucional, solo me referiré a esto cuando el Comité Regional convoque las primarias, convoque el congreso y entonces será el momento de hablar de estas cuestiones".

Ha recalcado su deseo de que los procesos internos del partido "no interfieran en absoluto en la tarea institucional del gobierno, que no supongan en ningún momento ninguna clase de desestabilización del gobierno, que no le afecten en absoluto y hasta que no se convoquen las primarias no me referiré en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el partido", ha reiterado.

El presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha realizado estas declaraciones con motivo de su asistencia al acto de constitución de la comisión del centenario del Parque Nacional de Ordesa, que se ha celebrado en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

