Ávila acoge del 5 al 10 de septiembre la V edición del Festival Internacional de Circo con 15 estrenos nacionales

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado la imagen promocional y la programación de la próxima edición y ha destacado "el importante crecimiento de este festival que, con tan solo cuatro ediciones, se ha posicionado como un referente en su materia a nivel internacional y el principal festival de su género en España", con un crecimiento constante en espacios, programación y público asistente.

En la presentación, celebrada en el Palacio de los Verdugo de Ávila, se ha dado a conocer que habrá mayor número de días, nuevos espacios, nuevas secciones y compañías artísticas participantes, "con el objetivo de consolidar a la ciudad de Ávila como capital internacional del circo contemporáneo en familia".

De las 32 compañías participantes este año, 20 son extranjeras y el resto son españolas, con la participación de las compañías Mercucho Producciones y Tropiezo Teatro, de Castilla y León.

Las compañías presentes en Cir&Co 2017 proceden de ocho nacionalidades diferentes: Italia, Argentina, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España.

El Festival Cir&Co 2017 ofrecerá la posibilidad de disfrutar de dos estrenos mundiales, como son el espectáculo 'Comme un vertige', de la compañía francesa Cie Avis de Tempête, que se podrá disfrutar en la plaza del Mercado Chico, dentro de la sección 'Cir&Co Acrobático'; y el espectáculo creativo que nacerá del IV Encuentro de las Escuelas Europeas de Circo.

Además de estos estrenos mundiales, Cir&Co 2017 contará con 15 estrenos en España, con espectáculos que se muestran por primera vez en nuestro país, a cargo de las compañías Les Arts Mar Saud, Circusdrome: Morna, Circusdrome: Maharadja, Les Zygomates, Imperial Kikiristan, La Faux Populaire, L'Attraction Celeste, La Folle Allure, Roulottes en Chantier, Circle of Two, Gilles Rémy, Bubble on Circus, The Gerlings y los dos estrenos mundiales.

Además, los espectáculos de Le Cirque du Platzak, Kadavresky y Tanxarina, serán estrenos en Castilla y León.

Como apuesta por el talento joven e internacional del festival, dentro de Cir&Co 2017 se desarrollará el IV Encuentro de Escuelas Europeas de Circo, con procesos creativos abiertos al público y la presentación de un espectáculo-gala en el patio del Episcopio, los días 8 y 9 de septiembre.

El espectáculo en el que se trabajará este año está relacionado con la figura de Santa Teresa de Jesús, como homenaje a la santa abulense, en vísperas del inicio del Año Jubilar Teresiano 2017-2018, que se iniciará en el mes de octubre.

El crecimiento de Cir&Co 2017 se refleja también en la incorporación de nuevos espacios escénicos vinculados al patrimonio artístico de la ciudad, como seña de identidad propia del Festival. De esta forma, la programación de este año incorpora el Palacio de Polentinos, dentro de la sección 'Cir&Co Carpa', que acogerá el espectáculo 'Bibeu et Humphrey', de la compañía francesa L'Attraccion Céleste, con un espectáculo diario del 7 al 10 de septiembre.

Este espectáculo, junto a 'Le Cirque Poussière', de la compañía La Faux Populaire para el Atrio de San Isidro, convierten a Cir&Co en el único festival en España con este formato y concepto de circo contemporáneo bajo carpa.

Otra de las novedades de Cir&Co 2017 es la sección 'Cir&Co Cine', que va a proyectar tres películas clásicas, al aire libre, con una selección de títulos que ostentan diferentes premios internacionales como son 'The Greatest Show on Earth' (EEUU 1952), 'Dumbo' (EEUU 1941) y 'Había una vez un circo' (Argentina 1972).

