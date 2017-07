PSOE, XSP y Cs plantean ajustes de los impuestos, tasas y precios públicos en función de los ingresos

En el caso del Grupo Municipal Socialista, la concejala Marina Pineda ha propuesto bonificaciones en algunos impuestos, precios públicos y tasas para colectivos más desfavorecidos y subidas en el caso de los que más tienen, de forma que sean "lo más justos".

Respecto a los impuestos, el PSOE plantea una revisión de todas las figuras impositivas salvo la plusvalía, debido a la modificación prevista de acuerdo a la sentencia que lo considera anticonstitucional cuando no hay incremento patrimonial.

Por otro lado, proponen bonificaciones en la viñeta para los vehículos menos contaminantes, al menos para los de 0 emisiones y los 'eco', y que se establezca en el IBI un tipo diferenciado entre los de uso residencial y otros usos, con al menos un incremento para el diez por ciento de los valores catastrales más altos.

Pineda también ha planteado que en la licencia obras se aplique una bonificación para la rehabilitación de viviendas de más de 25 años de la ciudad, ya que es un sector que, a su juicio, puede dar empleo.

Se pide, además, una revisión de las calles en lo que respecta al pago del IAE. La concejala, en este caso, ha apuntado que en los últimos años la ciudad ha cambiado sustancialmente, con zonas comerciales en distintos espacios de la ciudad. Es por ello, que el PSOE cree que podría ampliarse las zonas, ya que hay tres y el máximo son nueve. Por este motivo, quiere que se haga un estudio.

En cuanto a las tasas municipales, se propone una bonificación de expedición documentos administrativos para colectivos con menos recursos, como puedan ser parados o familias numerosas. También ha planteado que se incremente la tasa por legalización de obras, al considerar que no puede ser más barato legalizar una obra que hacerlo en tiempo y forma.

El PSOE pide, asimismo, una revisión de la tasa de telefonía móvil, ya que, si bien en su día los tribunales no lo permitieron, ahora sí hay jurisprudencia para poder incrementar los ingresos por esta vía, según la edil.

CAJEROS AUTOMÁTICOS

De igual forma, quiere que la tasa de instalación de cajeros automáticos en aceras se suba. Pineda ha incidido en que aunque Foro el año pasado dijo que no era posible, ha recalcado que en casi todos los municipios españoles lo regulan y en muchos es mayor que la de otras actividades. El PSOE plantea al menos una tasa de 300 euros anuales.

En cuanto a los organismos autónomos, la propuesta socialista contempla bonificaciones para familias con menos recursos en todas las tasas y precios públicos, algo que se rechazó el pasado año por Foro. Pineda ha destacado que se busca garantizar la prestación de estos servicios a todas las familias independientemente de su nivel de renta, para que todos puedan acceder. Para el PSOE,

esta es la vía en vez de la concesión de ayudas.

Además, piden que se elabore una nueva ordenanza que regule los precios de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para que se concluya el acuerdo plenario de establecer una tarifa de comedor para niños que asisten al centro a media jornada.

Respecto a Xixón Sí Puede (XSP), la concejala Nuria Rodríguez ha festejado que muchos partidos se hayan sumado a la petición de su grupo de incrementar el impuesto de telefonía móvil. También proponen gravar la instalación de cajeros ciudadanos, con unos 350 euros anuales, y la bonificación del IBI a familias numerosas, en función del valor catastral, así como una aplicación de usos diferenciados. XSP plantea además tasas para las compañías de gas.

Rodríguez, asimismo, ha apuntado que XSP no ha propuesto subida de ninguna tasa y precio público, ya que apuestan más por redistribuir las cargas impositivas. Quieren, igualmente, que se apliquen bonificaciones a las personas con menos recursos frente a actividades económicas con grandes beneficios.

Por otro lado, en el caso de la viñeta, ha visto necesario cambios a nivel estatal para facilitar el cambio de vehículos con más años, que suelen ser más contaminantes y, por tanto ,son los que porcentualmente pagan más impuestos. Según ella, son los que pertenecen a familias con menos recursos por lo general y que no tienen recursos para cambiarlos. XSP busca con estos cambios el fomentar la venta y fabricación de coches, lo que a su vez generaría empleo.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), XSP cree que es "tremendamente diverso", a lo que ha añadido que está en una situación "muy delicada" y debe ajustarse mucho a los estudios que se hagan al respecto. Para ella, se puede "herir" más si cabe a algunas de las actividades económicas que hay en la ciudad.

En cuanto a Cs, su portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola, ha apostado por la congelación, con modificaciones en algunos casos que contribuyan a la generación de actividad económica y empleo, que supongan incentivos medioambientales o que sirvan de ayuda a familias de clase media.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En este caso, propone en el pago de la viñeta una bonificación de hasta el 75 por ciento

para vehículos eléctricos o combustibles no contaminantes, con exención en el pago de la ORA. Respecto a la plusvalía, Sarasola ha planteado que se paralice en el caso de que se acredite que no hubo una plusvalía real en la transmisión de los inmuebles. Algo que ya hacen otras ciudades, según él. Además, quiere que no se pague en caso de herencia cuando sea la vivienda familiar.

Referente al Impuesto de Actividades Económicas, ha propuesto una bonificación del 50 por ciento en el tercer y cuarto ejercicio, que completaría la exención ya existente en los dos años primeros. A esto sumaría bonificaciones para empresas que fomente el transporte respetuoso con el Medio Ambiente y las energías renovables. También quiere aplicar una bonificación del 25 por ciento a empresas que no hayan obtenido beneficio el año anterior.

Por otro lado, y respecto a la licencia de obras, se pide bonificar hasta el 60 por ciento a empresas que vayan a generar empleo, y de hasta el 95 por ciento a las empresas que rehabiliten naves que lleven mas de cinco años en desuso o que inicien actividad en suelo público.

En el caso de las tasas, Ciudadanos propone la exención cuando se trate de obras para la supresión de barreras arquitectónicas, el que los permisos para instalación de terrazas hosteleras sean de carácter mensual y no cuatrimestral o bonificar la de instalación de casetas de entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés público.

Consulta aquí más noticias de Asturias.