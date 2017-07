Miguel Bosé recibe la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid

Miguel Bosé ha recibido este lunes la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid señalando que llega en un "momento fantástico", cuando se cumplen cuarenta años de su vida en los escenarios, y advirtiendo de que "hay Bosé para mucho tiempo".

Durante el acto de entrega del galardón que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, Bosé ha considerado que este galardón "viene a poner un broche de oro en un momento muy especial", que son sus cuarenta años en los escenarios.

"Que me quiten lo bailao. Cuarenta años son cuarenta años y voy a por el medio siglo y a por lo que me dé el cuerpo", ha avisado Bosé, quien ha indicado que parece que "estos reconocimientos llegan a ponerle el tapiz a uno para que se vaya", pero él dice a sus seguidores que no se va y a sus detractores, que "se aguanten, que hay Bosé para rato".

El artista también ha señalado que esta medalla se la da su casa porque, a pesar de sus cuatro nacionalidades, es madrileño. "Madrid es mi casa, soy madrileño", ha destacado Bosé, quien ha considerado que se le nota en el acento y la chulería. Además, ha apuntado que estudió con alguno de los presentes. Concretamente, en el Liceo Francés con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, con quien luego se hizo una foto.

Durante el acto, que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, la presidenta autonómica ha definido a Bosé como "un gran artista y un ciudadano comprometido", y ha destacado que es un artista "querido por el público y por sus compañeros, con los que ha grabado discos y compartido escenarios, como Alejandro Sanz, Alaska o Chavela Vargas".

En su intervención, ha sostenido que el éxito de Bosé "no viene solamente por ese entorno artístico y cultural en el que se ha movido desde pequeño", sino por el artista que es, ya que "ha conseguido triunfar no solamente una sino muchísimas veces". "Siempre que te lo has propuesto a lo largo de estos 40 años", ha añadido Cifuentes, quien ha considerado que "lo difícil de un artista no es llegar" sino "mantenerse".

Hay Bosé para mucho tiempo"

"Eres un artista muy querido por el público y por el resto de sus compañeros y lo has conseguido a base de talento, creatividad y de mucho trabajo, mucho esfuerzo", ha remarcado.

Por otra parte, ha afirmado que "si Miguel Bosé ha sido capaz de vender más de 30 millones de discos ha sido por saber adelantarse a los cambios, por saber reinventarse". "Una forma de ser que surge de su inconformismo, el mismo inconformismo que le impulsa a poner su nombre, su trabajo y su ilusión al servicio de numerosas causas solidarias", ha recalcado.

"Lo suyo no es postureo, es una actitud sincera. Nunca duda en dar la cara para favorecer la paz en Colombia, para apoyar al pueblo venezolano, para la reconstrucción de Haití o como hemos visto hoy con la presentación de la Gala Sida, para combatir esta enfermedad y su estigma social", ha indicado.

Un icono del pop español

Cifuentes ha recordado que el pasado 26 de abril se cumplieron cuatro décadas del debut de Miguel Bosé en televisión y ha dicho que en ese momento "comenzaba una imparable carrera que le ha llevado a convertirse en uno de los grandes iconos de la música y de la cultura pop española".

Ha manifestado también que, aunque Miguel Bosé nació en Panamá y cuenta con cuádruple nacionalildad "es madrileño de adopción y por encima de todo, de corazón" y ha apuntado que es ciudadano de una ciudad y de una comunidad "que si por algo se caracterizan es por ser una sociedad abierta libre donde el respeto y donde hay igualdad".

"Querido Miguel, sabemos que esta medalla no es un punto final ni muchísimo menos. Aquí te ponemos la moqueta para que continúes, para que sigas durante muchos años más y lo hacemos porque somos nosotros los queremos disfrutar de ti durante muchos años más", ha zanjado.

Homenaje a la cultura

Este lunes Miguel Bosé se ha sumado a la lista de nombres ilustres del mundo de la cultura que han recibido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, como la actriz Lina Morgan (2015), el cantante Raphael (2014), la soprano Montserrat Caballé (2013), el pintor Antonio López (2012), el cineasta Carlos Saura (2010) o el pintor Manolo Valdés (2009).

También han recibido esta medalla el editor José Manuel Lara (2008), los bailarines Tamara Rojo y Ángel Corella (2007), la mezzosoprano Teresa Berganza (2006), el escritor Mario Vargas Llosa (2005), el tenor Plácido Domingo (2004), el cineasta Luis García Berlanga (2003), el arquitecto Álvaro Siza (2002), el escritor Carlos Fuentes (2001) y el director de orquesta Daniel Barenboim (2000).