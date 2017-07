Ferrando (PP) alerta de que la "debilidad" de Lambán propicia una "cautelosa deriva nacionalista" en materia lingüística

En rueda de prensa, Ferrando ha afirmado que la "deriva nacionalista" es un "peaje" que Lambán paga a su socio en el Gobierno, CHA, y "se ha precipitado los dos últimos meses" con la "pseudorreforma del Estatuto" que supone el proyecto de ley de Derechos Históricos y la decisión de "pervertir el espíritu" de la Ley de Lenguas de 2013 para declarar algunas localidades y comarcas como zonas de uso predominante del aragonés.

"Desde el Gobierno de Lambán se está construyendo una nazión con zeta que nadie con dos dedos de frente reconocería y se está inventando una lengua que nadie habla porque nadie conoce". Ha añadido que "en Cataluña sí tenían un catalán vivo y en este caso la fabla no existe", recalcando que "un aragonés no deja de ser aragonés por no hablar fabla" y que este proceso equivale a "crear problemas donde no los hay".

Ha dicho que tanto PSOE como CHA "se han salido siempre por la tangente, actuando con total falta de transparencia y opacidad", subrayando que a Chunta "le corre prisa" desarrollar este proyecto "antes de que el Gobierno de Lambán haga aguas por todas partes".

A juicio de María José Ferrando, el presidente aragonés, Javier Lambán, está "permitiendo" a CHA actuar en dos frentes, uno oficial, con el intento de oficializar el aragonés en las instituciones, y otro oficioso, con medidas como la declaración del Día de la Lengua Materna o con la introducción del aragonés en las escuelas de idiomas o en campamentos de verano, actuaciones que "están pasando inadvertidas para la sociedad aragonesa".

ESTATUTOS DE LA ACADEMIA

Ha criticado la publicación en el BOA del proyecto de Decreto de Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, que recoge la creación de dos institutos, el del aragonés y el catalán de Aragón, cuya puesta en marcha no contempla la ley de 2013. "Nos abocará más a ese nacionalismo que pretende CHA", ha considerado.

El PP Aragón ha registrado varias alegaciones a la creación de ambos institutos basándose en que la legislación no los reconoce y también porque el proyecto de Decreto señala que los cinco miembros de cada instituto serán nombrados por el Gobierno de Aragón, lo que "no nos parecería mal" salvo que CHA forma parte del Ejecutivo "y quiere imponer una lengua e idea nacionalista a los aragoneses".

Además, los populares han alegado que, tal y como están redactados los Estatutos, en la Academia "salta por los aires" el principio de respeto a las modalidades lingüísticas que se conservan. También ha hecho notar que el Decreto no se puede publicar en una lengua todavía no normalizada por la Academia.

María José Ferrando ha lamentado, asimismo, que el Gobierno regional haya publicado en el BOA un proyecto de Orden para regular la evaluación y certificación de la lengua aragonesa y su incorporación a las escuelas oficiales de idiomas "junto al inglés, francés, alemán o chino" con las consecuencias que puede tener en unas oposiciones: "ahora se valorará si los opositores hablan fabla". El PP está estudiando presentar alegaciones.

Otro motivo de queja del Grupo Popular es la publicación en el BOA, el 18 de junio, de una Resolución del director general de Política Lingüística para "dar publicidad a determinadas representaciones gráficas del aragonés", sin esperar a la normalización que pueda aprobar la Academia permitiendo así a las instituciones "publicar en la fabla que le interesa a CHA, en esa lengua de ficción que nadie habla", cargándose "de un plumazo" la verdadera realidad lingüística.

La diputada del PP ha mencionado la reciente publicación por el Gobierno de Aragón de las denominaciones en aragonés de los picos de más de 3.000 metros de altitud, con la "osadía" de justificarlo para "borrar nombres falsos o inventados".

Respecto al recién creado "carné de fidelización", mediante el que los usuarios podrán identificarse en comercios en los que se hable aragonés, Ferrando ha considerado que "se entiende que sin ese carné no son fieles a Aragón, o a saber qué quieren decir". Se ha preguntado en cuántas tiendas o bancos oyen los aragoneses hablar en "la fabla de CHA".

Además, "si hablas aragonés o si tienes el carné tienes subvención, pero si no lo hablas no, con lo cual se está discriminando a las personas que no son afines o no pertenecen a CHA", ha avisado.

La parlamentaria del PP también ha citado el campamento de verano para niños de 12 a 16 años realizado en la localidad pirenaica de Búbal para aprender aragonés y se ha preguntado "si han profundizado en cheso, en ansotano o en panticuto".

