El conseller Baiget admite que quizás no habrá referendo y que teme por su patrimonio

El conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha señalado este lunes que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no podrán hacer el referéndum, sino "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9-N", y ha admitido que teme por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.

En una entrevista en El Punt Avui, Baiget (PDeCAT) ha sembrado dudas sobre la posibilidad de celebrar un referéndum como tal y, además, ha destacado que "una parte del Govern", en la que él se incluye, no está "en el núcleo duro de las decisiones" del 1-O: "Y esto genera lo que genera", ha añadido.

El conseller del Govern de Carles Puigdemont ha recalcado que no hay que "menospreciar" al Estado, que "tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum", ya que al "minuto 1" de aprobar la ley de referéndum llegará "la suspensión".

Hacer "una cosa diferente"

Ha recalcado

que no hay que "menospreciar" al Estado, que "tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum"

"Irán (desde el Estado) tan en contra que quizás tendremos que hacer una cosa diferente, y alguna cosa diferente se puede parecer a un 9-N", ha remarcado.

Para el conseller, lo "único" que podría diferenciar las dos consultas es que "en lugar de dos millones (como en 2014) vayan a votar cuatro millones de personas".

Ante las posibles acciones judiciales, Baiget ha afirmado que podría "aguantar tener que ir a prisión", pero no si "van contra el patrimonio", ya que afectaría a su familia, al tiempo que admite que siente "respeto" cuando firma un requerimiento judicial.

Baiget, hombre próximo al expresidente catalán Artur Mas, ha destacado que Puigdemont es "mucho más explosivo" que su antecesor en la Presidencia de la Generalitat y, aunque "conecta con la gente", a la hora de trabajar es "mucho más distante".

También critica la idea de la CUP de convocar una huelga general, pues "el país no lo aguantaría y pensar que sí es no conocer el país", al tiempo que remarca que el modelo de los antisistema no coincide "en nada" con el suyo.

La CUP exige la dimisión de Baiget

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha pedido este lunes la dimisión del conseller de Empresa, Jordi Baiget, por alertar de que la fuerza del Estado provocará que probablemente el Govern no pueda celebrar el referéndum: "Si no está en condiciones de afrontar los envites del Estado que deje paso a otra gente".

"Lo que no puede ser es que tengamos problemas en casa", ha replicado Salellas en declaraciones a los medios en la Ciutat de la Justícia, en una protesta por la detención de tres militantes del movimiento Arran por su supuesta participación en la protesta ante la sede del PP en Barcelona en el mes marzo.

Benet Salellas (CUP): "Si no está en condiciones que deje paso a otra gente"Salellas considera que "cualquier persona del Govern que no esté con este compromiso --del referéndum del 1-O--, lo que debe hacer es apartarse", y por ello pide la dimisión de Baiget del Ejecutivo catalán.

Desde las filas de la CUP también ha reaccionado la diputada Mireia Boya, que en un apunte en Twitter ha pedido a Baiget "que se aparte".

"Aquel conseller que piense que el 1-O será un 9-N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones. Responsablemente", ha dicho Boya, después de que Baiget también haya dicho que el 1-O se podría parecer al 9-N.

Aquell conseller q pensi q l'1Oct serà un 9N i tingui pors patrimonials hauria d'apartar-se. Sense més excuses ni dilacions. Responsablement — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 3 de julio de 2017

Consulta aquí más noticias de Barcelona.