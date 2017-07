Puigdemont: "Qué país más difícil. Te vas a dormir nazi y te despiertas bolivariano"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido este lunes a través de Twitter a la información de El País que señala que el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica prevé que un foro de modelo boliviariano haga la Constitución catalana: "Qué país más difícil de entender: te vas a dormir nazi y te despiertas bolivariano. Y a lo mejor a la hora de comer ya seremos norcoreanos".

Quin país més difícil d'entendre: te'n vas a dormir nazi i et despertes bolivarià. I potser per dinar ja serem nordcoreans. 🚱 — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de julio de 2017

Según la publicación de este diario, el retocado borrador de la ley de ruptura prevé activar un proceso "participativo de base ciudadana" para redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana, con tintes similares a los propuestos por decreto presidencial el pasado mayo por el presidente Nicolás Maduro para Venezuela - Maduro asumió el compromiso de continuar el camino trazado por Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana para construir en Venezuela el socialismo del siglo XXI-.

Ese decreto de Maduro para convocar el 30 de julio una Asamblea Nacional constituyente, con la elección de 540 nuevos diputados, muchos teledirigidos desde ámbitos sectoriales y territoriales progubernamentales, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo y ha desembocado en una enorme crispación y oposición en las calles venezolanas.

La Generalitat tiene previsto explicar este martes el contenido del borradorTambién el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha referido a la información sobre el borrador de la ley de ruptura, en RAC1, y ha afirmado que "puede ser que se lo inventen". Luego ha equiparado esa noticia a las difundidas por otros medio,s en las que se aseguraba que él era musulmán o que un tercio de las juventudes de su partido estaban formadas por yihadistas.

Al ser preguntado por un tertuliano si era cierto o no que el presidente de la Generalitat se reserva la facultad para nombrar al fiscal general de Cataluña y el presidente del Tribunal Supremo catalán, Junqueras ha afirmado: "No tengo ni idea si el borrador es falso o no. Lo explicaremos mañana".

Por otro lado, Junqueras ha defendido la celebración del referéndum y la legalidad de la ley de ruptura que prepara la Generalitat. "Solo hay una legalidad, que es la que nos asiste en lo que estamos haciendo. En ninguna parte está prohibido que hagamos el referéndum", ha asegurado.

