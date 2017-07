Britney Spears visitó el Muro de la Lamentaciones y canceló una cena con el primer ministro israelí

La estrella del pop estadounidense Britney Spears, quien da un concierto este lunes en Tel Aviv, hizo una tumultuosa visita el domingo por la tarde al Muro de las Lamentaciones que la indispuso para una cena con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, según medios locales.

Spears visitó el Muro de las Lamentaciones y sus túneles, mientras que su equipo de seguridad y policías intentaron mantener a paparazzis y fans a raya, como informaban numerosos tuits de testigos.

Después de la agitada visita, la cantante canceló su cita con Netanyahu y su esposa, y con pacientes pediátricos de cáncer del hospital Hadasa de Jerusalén, informó Ynet. Sin embargo, Britney se encontrará con los pacientes de cáncer este lunes antes de su concierto, añadió ese rotativo.

La cantante de éxitos como Baby One More Time o Oops! I Did It Again, que la catapultaron a la fama a finales de los años noventa, ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de álbumes y 100 millones de singles.

Los productores locales israelíes del espectáculo llevan un año trabajando en su puesta en escena y los medios informaron de que todo ello costará más de 2 millones de dólares.

El concierto ya acaparó titulares en la prensa local el pasado mes de abril cuando el Partido Laborista anunció que pospondría sus primarias ya que iban a coincidir con el show de Spears.