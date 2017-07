La NASA desmiente al programa favorito de Trump: no secuestran niños para enviarlos a Marte

Un invitado aseguró en el popular programa radiofónico Alex Jones Show, conocido por dar pábulo a teorías 'conspiranoicas', que existe una red de trafico de niños operada por la NASA para trasladar a los menores secuestrados al planeta rojo y que sirvieran allí como esclavos sexuales en una colonia secreta.

"Creemos que actualmente hay una colonia en Marte que está poblada por niños que fueron secuestrados y enviados al espacio", aseguró Robert David Steele. "Una vez han llegado a Marte, no tienen otra alternativa que ser esclavos en la colonia marciana".

El presentador del espacio, uno de los favoritos del presidente Trump que acudió a una entrevista durante la campaña y lo alabó por su trabajo, añadió que sabía que el Gobierno está criando alienígenas en la Tierra en estos momentos.

La NASA, preguntada al respecto, no dio una respuesta inmediata a estas declaraciones emitidas el pasado jueves, pero recientemente un portavoz de la institución especializado en la exploración del planeta, Guy Webster, afirmó tajantemente que "no hay humanos en Marte. Hay rovers activos en Marte. Ha habido un rumor la pasada semana de que no estaban allí. Lo están, pero lo que no hay son humanos".

El programa de Alex Jones se emite por todo el país y tiene millones de oyentes. Solo su página web tiene unos 5 millones de usuarios únicos al año y su canal de Youtube cuenta con dos millones de suscriptores. Jones es conocido por hablar de elaboradas teorías basadas en supuestas conspiraciones de todo tipo de temáticas.

Una de las polémicas más recientes hacía referencia al conocido como Pizzagate, según el cual la campaña presidencial de Hillary Clinton estaba vinculada a una red de abusos sexuales a menores que operaba desde una pizzería de Washington D.C.