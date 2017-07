Núria Marín: "En L'Hospitalet queremos los pisos turísticos separados de las viviendas"

"El turismo es una oportunidad" para la alcaldesa de L'Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Catalunya con 254.000 habitantes y que recibe principalmente turistas de negocios y del sector del deporte. Pero la presión que ejerce Barcelona ha disparado un fenómeno que sí puede convertirse en un problema: el boom de los pisos turísticos. L'Hospitalet recibió 47 peticiones de licencias en 2015, 144 en 2016 y hasta abril de 2017 recibió 66 solicitudes. El sentido común nos dice que compaginar pisos turísticos y vecinos puede generar conflicto"

¿Los alojamientos turísticos son un problema?. Puede acabar derivando en un problema.Actualmente es un movimiento muy pequeño, tenemos unos 300 alojamientos turísticos en total, pero la gran velocidad de crecimiento de los pisos turísticos es lo que queremos frenar. Por eso aprobamos una moratoria, para poder analizar y regular bien la convivencia del turista en un mismo bloque donde viven vecinos de forma habitual.

¿Cuál es su modelo?. Queremos regular, a través del plan de usos, que en aquellos edificios donde hay vecinos no sea posible realizar este tipo de actividad turística. La idea es hacer pisos para residencia separados de los pisos turísticos para evitar el conflicto.

¿Han detectado algún caso?. De momento solo hemos tenido un caso concreto de conflicto en todo el municipio y ya se ha solucionado, el problema era el uso de un espacio común: la terraza. Por ello el sentido común nos dice que compaginar pisos turísticos con vecinos puede acabar generando conflictos.

Estamos en el ecuador del mandato de Núria Marín como alcaldesa de L'Hospitalet. Si hablamos de proyectos de futuro destaca el soterramiento de las vías de Rodalies. ¿Esta vez será una realidad?. Sí, esta semana la comisión técnica formada por Ajuntament, Generalitat y Ministerio de Fomento empezará a trabajar en la actualización del proyecto para soterrar las vías. El inicio de estas obras está previsto para 2019 y será un proyecto plurianual con una ejecución a dos o tres años.

Se trata de una reivindicación histórica de L'Hospitalet. ¿Qué supondrá para ciudad?. Significará coser el territorio y unir los barrios del Gornal, Bellvitge, Santa Eulàlia, Collblanch, La Torrassa y La Florida que actualmente están rotos, separados por las vías del tren. También la mejora de la movilidad al tener una estación central en La Torrassa y un intercambiador que conectará la L9, la L1 y las lineas de Rodalies de Vilanova y Vilafranca. Soterrar las vías significa unir un territorio que actualmente está roto"

Es una mejora no solo para los ciudadanos de l'Hospitalet si no de todo el Baix Llobregat. Todos los ciudadanos de nuestro entorno tendrán un beneficio respecto al sistema de transporte público pasando de un sistema obsoleto a un sistema del S.XXI, a un metro regional. La asignatura pendiente del transporte público quedaría superada por esta inversión en el soterramiento de vías y con la inversión comprometida por la Generalitat en las líneas 9 y 10 de metro y la estación de Ernest Lluch de la L5.

El otro gran cambio de ciudad se sitúa en la Gran Vía, con el proyecto de construcción del clúster biomédico. Existen algunas voces críticas... Cuando se hizo el proyecto de Plaça Europa también había voces contrarias y ahora prácticamente nadie se atreve a criticarlo porque ha supuesto un gran cambio para la ciudad.

Se trata de un proyecto capital y estratégico para L'Hospitalet pero además tiene vocación de país. Será el desarrollo del clúster biomédico más importante del sur de Europa con la instalación del primer centro europeo de medicina china, es un proyecto pionero para Cataluña. Y para ello estamos desarrollando una propuesta urbanística muy importante que supondrá unir la Gran Vía sur y la Gran Vía norte para que sea un territorio atractivo y las empresas relacionadas con este sector empiecen a pensar en ubicarse en esta zona. Ya existen empresas interesadas en instalarse en la Gran Barcelona. El clúster biomédico es un proyecto de país. Generará riqueza y unos 20.000 empleos"

¿Influirá positivamente si la Agencia Europea del Medicamento se instala en Barcelona?. Por supuesto, en estos momentos en Londres, donde está ubicada la agencia, existen unas 1.700 empresas vinculadas al sector farmacéutico y que, en el momento en que se traslade la agencia, parte de estas empresas también se trasladarán y entendemos que el espacio adecuado para ubicarse será Bellvitge. Se trata de generar riqueza y puestos de trabajo y que se recauden más impuestos que revertirán en la ciudad.

Es un proyecto que tendrá una repercusión positiva para los vecinos y vecinas de l'Hospitalet. No es un proyecto para desarrollar solo una parte del territorio si no que la repercusión será para toda la ciudad. Se pueden crear 20.000 nuevos puestos de trabajo y recuperar el espacio verde en Can Trabal.

