Erkoreka espera que el cumplimiento íntegro del Estatuto se produzca antes de la aprobación del nuevo estatus

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha confiado en que "el cumplimiento íntegro del Estatuto se produzca antes de la aprobación del nuevo estatus", pero ha advertido de que si no fuera así, "nuestro empeño sería procurar el desarrollo del nuevo estatus incluyendo las materias que quedaron incompletas del anterior".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Erkoreka espera además que la apuesta plurinacional del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tenga una incidencia positiva en el nuevo estatus.

El portavoz del Ejecutivo recalca que la reivindicación por parte del Gobierno Vasco de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika "se ha mantenido sin alteraciones desde la pasada legislatura".

"Para mí es de singular importancia trabajar en un nuevo estatus, pero eso no está en manos del Gobierno, sino de la ponencia parlamentaria. Desearía que el nuevo estatus viera la luz esta legislatura pero, mientras tanto, no podemos cerrar los ojos. El Estatuto de Gernika sigue vigente y está incompleto, y creo que es un deber moral, jurídico y político seguir trabajando para que se complete", afirma.

De este modo, espera que el cumplimiento íntegro del Estatuto se produzca antes de la aprobación del nuevo estatus pero, si no fuera así, "nuestro empeño sería procurar el desarrollo del nuevo estatus incluyendo las materias que quedaron incompletas del anterior".

En esta línea, aclara que lo que se está planteando es la transferencia que resulta del contenido del Estatuto de Gernika, "no de la máxima aspiración del PNV o el Gobierno vasco".

"El Estatuto dice que lo que corresponde a Euskadi es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y establece en su disposición transitoria quinta que los dos ejecutivos trabajarán en esa transferencia sin romper la unidad del sistema. Si el nuevo estatus contemplase una competencia más amplia, entonces operaríamos con esa norma", aclara.

CATALUÑA

Respecto a la situación que se vive en Cataluña y el referéndum del próximo mes de octubre, indica que el Gobierno vasco no tiene que apoyar o reconocer nada.

"Respetamos las estrategias diseñadas mayoritariamente por las instituciones catalanas, que obedecen a una realidad distinta a la de Euskadi, y creemos que los planteamientos que emergen de las instituciones catalanas no se pueden despachar con una apelación a la legalidad ni con medidas coercitivas encaminadas a prohibir", considera.

Por ello, cree que solo a través del diálogo se puede dar solución a un problema político y confía en que haya una solución dialogada que "evite una confrontación".

Por lo que se refiere al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su defensa de la plurinacionalidad, Erkoreka dice que no le parece una mala noticia que "una formación política con posibilidades de gobernar en el Estado haga una apuesta clara por la plurinacionalidad".

"Me parece un dato positivo y puede tener una incidencia positiva en los trabajos de la ponencia de autogobierno. Es verdad que el PSE ya había adoptado posiciones en el pasado que no estaban muy lejos de esa, pero de esa manera tan clara, el conjunto del PSOE no se había pronunciado hasta la fecha", expresa.

EPPK

Respecto al debate interno desarrollado por el colectivo de presos de ETA (EPPK) en el que el 73% de los reclusos ha votado a favor de acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación, Erkoreka lo considera un paso "importante y de enorme trascendencia práctica".

"Llevamos años solicitando al colectivo de presos adoptar esta decisión. Hemos tratado de contribuir a que este paso se diera, primero con el programa Hitzeman en 2014 y, recientemente, el lehendakari, en su carta a los presos, les instaba a que dieran este paso que ahora han dado. Supondrá, además, un alivio para los familiares y el entorno de los presos", valora.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.