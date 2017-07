Foro acusa al Principado de negar a la Sindicatura las facturas de los 134 millones del préstamo del ICO

En una nota de prensa, Coto ha explicado que con el informe emitido a instancias de una iniciativa de FORO y PP en al Junta General, en la que se le pedía a este órgano que llevara a cabo una auditoría integral de la deuda de la comunidad autónoma, con objeto de

evaluar la eficiencia y la eficacia en el uso de recursos públicos, ha puesto de relieve hoy que "el Gobierno de Javier Fernández ha negado a la Sindicatura de Cuentas el acceso a las facturas que se pagaron con la deuda concertada, lo que ha limitado gravemente el alcance del Informe".

"El objetivo", ha explicado Coto, "era que la Sindicatura verificara si los préstamos recibidos por el Principado habían sido destinados a los fines para los que se autorizaron y que determinara qué parte de la deuda se ha dedicado a sufragar los sobrecostes de la obra pública.".

"La Sindicatura concluye", según la presidenta de Foro, "que del año 2011 al 2015 y conforme los datos publicados por el Banco de España, el INE y el Ministerio de Hacienda la deuda pública del Principado se incremento en un 79,9%. Pero lo más grave es el oscurantismo y la falta de transparencia del Gobierno que no ha facilitado información al órgano fiscalizador las facturas que se pagaron con los 134,5 millones de euros del préstamo concertado en 2015 con el ICO lo que ha impedido al órgano fiscalizador opinar sobre este extremo", ha manifestado.

El informe también recoge, según Coto, que "el Consejo de Gobierno acordó el 25 de marzo de 2015 una refinanciación a largo plazo de deuda por importe de 295 M€, utilizando como excusa un ahorro de intereses de 21 M€ para el periodo 2015-2021 que fue calculado arbitrariamente y con errores. Es más, el ahorro de 6,8 millones de euros de intereses que nos 'vendieron' para 2015 fue en realidad de 1,8 millones de euros".

"Para recordar los datos que sirvieron de base a la solicitud de FORO y por ceñirnos al ejercicio revisado por el OCEX", ha explicado Cristina Coto, "hemos de recordar que a finales de 2015 la deuda viva del Principado se elevaba a 3.876 millones, lo que suponía un aumento del 11,4% en relación a 2014 y se situaba en el 18,2% del Producto Interior Bruto (PIB), 1,3 puntos más que un año antes y el doble que en el año 2011".

"Además, al cierre de 2012 la deuda de Asturias era de 2.675 millones de euros, con lo que en 36 meses, se vio incrementada en 1.201 millones, 33,3 millones de euros al mes", ha añadido.

Cristina Coto continúa diciendo que "la Sindicatura recoge en su informe que, tras haberse detectado datos erróneos en los cálculos facilitados por el Servicio de Política Financiera, se remitió un nuevo cálculo a la Sindicatura, cuya cifra de ahorro de nuevo no coincidía con la recogida en el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno. La explicación dada por el Gobierno no ha permitido solventar las diferencias encontradas y a la Sindicatura no le ha sido posible verificar la cifra de ahorro de costes".

