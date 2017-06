Las mujeres vuelven a predominar entre las mejores notas de las pruebas de acceso a la universidad

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha reconocido este viernes a los alumnos "más excepcionales" en las pruebas de acceso a la universidad.

En total, 597 estudiantes de 179 centros de secundaria de toda Galicia que lograron superar el nueve en la recién estrenada ABAU, la nueva prueba que este año ha sustituido a la selectividad.

Así, un año más las mujeres (347) han sido mayoría, representando el 58 por ciento de las mejores notas registradas en las pruebas por el 42 por ciento de hombres (250).

El rector de la USC, Juan Viaño, ha presidido un acto celebrado en la tarde de este viernes en el Palacio de Congresos de la capital gallega, donde ha estado acompañado por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Santiago, Manuel Dios, y varios representantes de la universidad compostelana.

Además, David Montoto Pintos, del IES de Cacheiras (Teo, A Coruña) ha tomado la palabra en representación do alumnado; así como el director do IES Carlos Casares de Viana do Bolo (Ourense), Carlos Ferreiro González, quien lo ha hecho en nombre del profesorado.

"EXCEPCIONALES"

Allí, ante los 597 premiados y sus familiares y amigos, Viaño ha destacado el carácter "excepcional" de los estudiantes, aunque "no por" sus calificaciones, sino "porque estas no hacen más que reflejar años de trabajo y de duro aprendizaje".

De este modo, tras ensalzar "el esfuerzo, talento y dedicación" de los alumnos y "el apoyo" recibido por parte de sus familias, también ha reconocido "la profesionalidad de los docentes y maestros que se esforzaron" porque hayan llegado "hasta aquí".

A renglón seguido, ha manifestado que sería "un honor" para la USC que estos alumnos optasen por la institución compostelana para cursar sus estudios.

De hecho, de los 600 premiados en la edición del pasado año, más del 50% se matricularon en titulaciones de la USC, tanto en el campus de Santiago como en el de Lugo.

"En este auditorio juntamos la mayor cantidad de talento imaginable; de talento y de esfuerzo en un momento de vuestras vidas donde os queda todo por hacer. Un momento donde tenéis el futuro que queráis conseguir", ha incidido Viaño.

