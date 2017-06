López Miras afirma que las obras del AVE concluirán a finales de año y recuerda que el aeropuerto ha salido a licitación

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado que las obras de la llegada del AVE a Murcia "estarán concluidas para finales de 2017" y las pruebas comenzarán "en el primer trimestre de 2018", mientras que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia "ya ha salido a licitación" y dos de los tres recursos que se han interpuesto "ya están desestimados".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante un contacto con los medios de comunicación en la clausura la XXXIX Asamblea General de CROEM y al ser preguntado por las críticas del presidente de la patronal, José María Albarracín, al retraso de infraestructuras estratégicas en la Comunidad, como el AVE o el aeropuerto.

En este sentido, López Miras ha dicho entender "perfectamente" las manifestaciones y reivindicaciones de CROEM porque ha afirmado que son las suyas. "A ellos le frustra y a mí me enfada", ha señalado el presidente del Gobierno murciano, quien ha aseverado que no va a permitir que los murcianos "sigan teniendo menos oportunidades que el resto de españoles".

"No puede ser que un alicantino, sin tener nada en contra de ellos porque son magnífica gente, se pongan en la capital de España en poco más de dos horas, al igual que los vecinos de Albacete, y los murcianos no", según López Miras, quien ha asegurado que "se están poniendo las bases para que eso no pase".

A este respecto, ha remarcado que el AVE en la ciudad de Murcia "es una realidad", y no ha querido dar una fecha exacta para su puesta en funcionamiento comercial porque "cada vez que un político da una fecha, la realidad lo deja por mentiroso y no quiero caer en ese error".

Por otra parte, ha calificado de "fundamental e imprescindible" el aeropuerto de Corvera, ya que los murcianos "nos merecemos un aeropuerto internacional en la Región". En cambio, ha considerado que "no nos merecemos que cuando alguien quiere venir de ciertos lugares del extranjero tengan que llegar a la Comunidad Valenciana".

"Soy el primero en reivindicar esa infraestructura porque tenemos que tener las mismas oportunidades que el resto de españoles", tal y como ha defendido el presidente del Gobierno murciano.

Asimismo, ha remarcado que en los dos años que quedan de legislatura "también se van a culminar infraestructuras muy importantes de comunicación viaria". Por ejemplo, ha avanzado que en 2017 se culminará la autovía de Jumilla y Yecla, al tiempo que se terminará la autovía deñ Reguerón y la Variante de Camarillas "también va a concluir en 2018".

El presidente del Gobierno regional ha dicho ser "el primero" en sumarse a las reivindicaciones de CROEM y "el primero que no va a permitir que un murciano tenga menos oportunidades, menos infraestructuras, menos capacidad de desplazarse y de llegar a su Región que cualquier otro español".

APOYO A LOS EMPRESARIOS

En este sentido, López Miras ha justificado su presencia en la Asamblea de CROEM porque el Gobierno regional "tiene que estar aquí, apoyando a los empresarios de la Región, que son los que han ayudado a la Región cuando peor lo ha pasado y son los que están sacando a la Región de esa crisis que ya es historia en muchos sectores".

Ha recordado que, en el primer trimestre de 2017, la Región "ha sido la tercera comunidad autónoma en crecimiento de empleo" y que las previsiones de crecimiento económico para 2017 "son del 2,8 por ciento en la Región, por encima de la media nacional", algo que "sólo se consigue con el trabajo de los empresarios".

Y es que, al final, ha subrayado que quienes crean empleo en la Región y los que hacen que la Comunidad crezca "son los autónomos, las pymes y las grandes empresas", es decir, los que todas las mañanas "levantan la persiana" poniendo su patrimonio "en juego", haciendo de Murcia "un lugar mejor".

En este sentido, ha reconocido el trabajo de CROEM y ha admitido que es un organismo "reivindicativo, por supuesto", algo que "les legitima como representantes de los empresarios". Sin embargo, ha remarcado que la patronal también "tiene un objetivo común con el Gobierno regional, que es el crecimiento de la Comunidad".

Así, ha mostrado su agradecimiento y reconocimiento al presidente de CROEM, José María Albarracín, por estar "al lado" del Gobierno regional "en los asuntos importantes de la Comunidad" como, por ejemplo "en el asunto del agua, en el que ha estado al lado de este presidente y del Ejecutivo regional, defendiendo los intereses de la Región".

