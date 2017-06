PP, PSOE y Cs piden a ZEC que se repare de forma inmediata la compuerta averiada del azud

Asimismo, la propuesta exige al equipo de gobierno que se realice una inspección completa de la infraestructura para comprobar el estado de la misma y acometer las labores de mantenimiento que eviten futuras averías.

El concejal del grupo municipal del Partido Popular, Pedro Navarro, ha dicho a Zaragoza en Común que "si se creyeran la mitad, y solo la mitad, de lo que dicen sobre participación ciudadana estarían dando la orden de arreglar la compuerta del azud", que se construyó tras concitar la unanimidad de todos los partidos.

En este punto, Navarro ha recordado que el pasado martes se celebró una concentración en esta infraestructura a la que asistieron "personas que utilizan el río, que viven el río, que cuidan el río y que saben de lo que hablan"

y piden que se repare la compuerta averiada.

"Queremos escuchar si usted -ha dicho a la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas- sabía o no, cuatro días antes, que la compuerta se había roto", ha indicado, para recalcar que el equipo de gobierno "no quiere arreglar el azud", pero ha advertido de que "el azud no es un proyecto de la Expo, en los años 50 ya se publicó una propuesta de estabilización de la lámina del río" a su paso por la ciudad y en el siglo XV ya existía preocupación por las avenidas del Ebro.

"NOS CARGAMOS EL PLAN DE RIBERAS"

El concejal del PP ha alertado de que "si nos cargamos el azud, nos cargamos el plan de riberas en su totalidad" y el hecho de que el río haya sido de nuevo "una calle de la ciudad".

"No pretendan con su incapacidad de gestión intentar convencer a los ciudadanos de que el azud no tiene utilidad", ha manifestado, al afirmar que su reparación no cuesta 65.000 euros, sino menos, y ha insistido en conocer si ZEC sabía que la compuerta se iba a estropear cuatro días antes de que dejara de funcionar.

La concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha apuntado que ZEC aboga por "ríos vivos, que mantengan su estado ecológico" y con respecto al azud "es obvio que se generó con el objetivo de que hubiera una lámina de agua estable del río a su paso por Zaragoza", vinculado al proyecto de navegación "que no pudo llevarse a la práctica sin dragar el río".

Se puso fin a "ese sinsentido del dragado y del contrato de navegación insostenible" y en estos nueve años desde que se construyó el azud "ha habido una serie de afecciones sobre el río, como el aumento de sedimentación, de temperatura, de aguas estacandas, proliferan las especies invasoras".

Artigas ha reconocido que también han repuntado las actividades acuáticas, pero el consistorio gasta al año 200.000 euros en el mantenimiento del azud y "pensamos que es el momento de hacer una reflexión sobre qué ha supuesto para la ciudad", teniendo en cuenta a los expertos, ecologistas y colectivos de la ciudad.

A LA BASURA

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha asegurado que Zaragoza en Común "no quiere arreglar el azud, no quiere a la Expo ni nada que tenga que ver con el desarrollo que llevó a esta ciudad a ser una ciudad del siglo XXI". Ha manifestado que "esto se podría haber evitado si ZEC hubiera tenido el más mínimo interés por el mantenimiento del Ebro y sus riberas".

Ha dudado de si la mesa técnica convocada sobre el futuro del azud, que se celebrará el próximo viernes, tendrá utilidad, insistiendo en que ZEC necesitaba "una excusa para tirar a la basura 25 millones de inversión, para dejar a cientos de deportistas sin su cancha y a miles de vecinos de la margen izquierda sin nuestro patrimonio". "Dejen de utilizar excusas, arreglen ya el azud porque es lo que los vecinos de la margen izquierda reivindicamos desde hace muchos días", ha dicho tajante.

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha comentado que esta moción plantea "un asunto meramente técnico", pero también "el uso partidista del medio ambiente". Ha emplazado a "no tirar a la basura la inversión que se hizo en Zaragoza hace unos años, vamos a repararlo" y, después, analizar con todos los colectivos implicados su uso y su futuro.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha subrayado que su partido apuesta "por los ríos vivos" y ha llamado a tener en cuenta el periodo de estiaje y la ausencia de lluvias. "Nos gustaría saber en qué medida el azud ha contribuido o no ha contribuido al estado actual del río", ha preguntado, para abogar por "compatibilizar todos los usos, pero con el máximo respeto" al río.

Asensio ha planteado una transacción, que ha sido rechazada, para que la Confederación Hidrográfica del Ebro haga un informe sobre la afección del azud en el río, para tomar decisiones después "con el máximo rigor y seriedad"

dado que otros proyectos, como la navegabilidad han fracasado. "Se trata de arreglar y reparar lo que es útil para la ciudad, no derrochar el dinero público y tomar la mejor decisión para la ciudad y para el río".

En representación del Partido Aragonés (PAR), Sergio Larraga, ha intervenido desde el público para expresar su "estupor" sobre el debate abierto en torno a la reparación del azud, "porque en cualquier ciudad se debatiría sobre cómo se arregla o los plazos, no sobre si se arregla o no".

"Nos duele especialmente que se ponga en duda una infraestructura construida en la Expo 2008, estamos cansados de que se desaproveche el potencial" de los equipamientos que se instalaron con motivo de la Muestra.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.