Fumito Ueda explica en Gamelab las claves de cómo elevar el videojuego a categoría de arte

El suyo es un arte puro, simple pero efectivo, emotivo y abierto a la imaginación del jugador, para que este lea entre líneas la aventura a la que él le invita a introducirse como creador de videojuegos. Y el resultado de esta tarea de desarrollador (ICO de 2001 y Shadow of the Colossus de 2005, considerados títulos fundamentales) destila la misma sutileza y meticulosidad con la que se dirige a los periodistas a los que atendió el pasado jueves en la feria profesional Gamelab de Barcelona.

Fumito Ueda (Japón, 1970) es un desarrollador de videojuegos atípico y considerado un autor de culto de las consolas, y se prodiga muy poco fuera de su Japón natal. De ahí la importancia de su presencia en España para presentar The Last Guardian, comercializado en 2016.

El videojuego se considera un arte de nivel bajo, no en mayúsculas. Creo que le debemos dar altura y que se valoren nuestros trabajos porque pretendemos elevar el nivel de este arte"

Arte minimalista

Para entender algo más su arte minimalista, con pocos diálogos pero con mucha carga de lectura "entre líneas" para el usuario, Ueda explicó que idea videojuegos sobre todo basándose en su experiencia personal y no siguiendo tendencias del momento. "Si hay una moda yo no me ciño a ella, sino que más bien me centro en mi experiencia como creador, en los videojuegos a los que he jugado de joven, si no, no puedo hacer algo auténtico. Quiero crear presencias reales en un mundo ficticio".

Igual de críptico se mostró a la hora de dar detalles sobre sus nuevos proyectos. Parco en palabras, a imagen y semejanza de los diálogos de los protagonistas de sus creaciones virtuales. Lo único que se le escapó sobre su actual actividad fue que el siguiente juego que firme se desarrollará "en un mundo más amplio, aunque eso no quiere decir que el sistema de juego sea en un mundo abierto, como en Shadow of the Colossus".

En palabras suyas, y para zanjar la cuestión: "No se sabe" dijo taxativamente. Pocas explicaciones dio, a su vez, sobre el remake de su segunda obra previsto para 2018: "No hemos participado mucho, solo en el modelo de personajes y en el diseño, por ejemplo, de sus caras. Sí que he trasmitido mis deseos pero no estoy implicado en el producto final y tampoco sé cómo será", zanjó.

De lo que sí que habló fue de sus motivaciones artísticas. Ueda, de hecho, intentó sin demasiado éxito hacerse un hueco en el mundo del arte clásico antes de decantarse por una industria en expansión como la del videojuego. "En este mundo no hay ni manuales ni metodologías establecidas, así que tienes que crear tú. Comparado con otras disciplinas, el videojuego se considera un arte de nivel bajo, no en mayúsculas. Pero creo que le debemos dar altura y que se valoren nuestros trabajos porque con ellos pretendemos elevar el nivel de este arte".

Ese afán de perfección que le ha sido reconocido, en su caso, tanto por la industria como por los jugadores –cuenta con legiones de fans que se dirigen a él como a una estrella de rock, como se vio a pie de Gamelab– fue quizás una de las causas de que su obra más reciente demorara su lanzamiento al mercado más de10 años. Él adujo otra causa mucho más simple, una técnica:"Solo para cambiar de la plataforma Playstation 3 a la 4 nos dejamos tres años de trabajo".

Aún lejos de adoptar la realidad virtual

Ueda reconoció que aún no se atreve a explorar las posibilidades de la realidad virtual en sus videojuegos. "Este es un mercado pequeño y crear un juego implica mucha responsabilidad. Desde el punto de vista del negocio no es fácil introducir estas nuevas tecnologías aunque veo en ello mucho potencial", detalló el creador.

