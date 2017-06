IU propone actualizar tasas y precios públicos al IPC y aplicar un IBI diferenciado para grandes superficies

Eso sí, en algunos casos plantean también bonificaciones, como es el IBI para familias numerosa, o la licencia de construcción cuando se hagan obras para suprimir barreras arquitectónicas en portales de comunidades de propietarios. Así lo ha indicado el portavoz de IU, Aurelio Martín, en rueda de prensa en el Consistorio, acompañado de la concejala de su partido Ana Castaño.

"IU nunca ha estado en la tómbola de las rebajas fiscales", porque creen que debe haber servicios públicos de calidad. Eso sí, ha abogado por unos impuestos justos, donde aporte mas quien más tiene.

Martín, asimismo, ha apuntado que en el caso del IBI abogan por establecer un tipo de gravamen diferenciado, como es

para grandes superficies con actividad económica, como centros comerciales o deportivos, por ejemplo. En el caso del tipo del gravamen de características especiales, ha incidido en que el que paga el puerto de Avilés es más alto que el de El Musel.

Además, plantean un recargo de la cuota líquida a inmuebles desocupados permanentemente y, en especial, aquellos que son propiedad de la banca, En el caso de la banca, se pide aumentar también la tasa que pagan por los cajeros automáticos. Sobre esta cuestión, Castaño ha añadido que lo que tributa una entidad bancaria por un cajero en Gijón son 125, 80 euros, mientras que en Oviedo varía en función de la categoría de la calle, de entre 328,97 euros anuales a 26,22 y en Madrid pagan más de 700 euros.

También IU quiere que se estudien cambios en el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por el que solo tributan negocios con ingresos superiores a un millón de euros. Este está zonificado, con tres zonas en Gijón, cada una con un gravamen. En este caso, creen que están por debajo de otras ciudades, ya que calles de primera categoría, como pueda ser en Corrida, se aplica un 2,668 y en Oviedo 2,88.

Martín, no obstante, ha señalado que la propuesta de IU estudiar si se le aplica el IPC del último año en casos concretos, aunque de forma general, para citar luego de ejemplo que no plantean incrementos "en ningún caso" del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y de algunos otros como la Teleasistencia.

Eso sí, ha dejado claro que no puede haber mayor gasto corriente que ingreso. A este respecto,

Castaño, dentro del debate de modificación de las Ordenanzas Fiscales, ha llamado la atención sobre que la tendencia es a incrementar el gasto corriente, algo que ha visto normal por las subidas en salarios o consumo energético, por ejemplo, pero, en cambio, los ingresos corrientes van disminuyendo.

FRENO A LA BAJADA DE INGRESOS

En este sentido, frente a los casi 5,5 millones de euros de aumento del gasto en 2016, baja casi 16 millones la cifra de ingresos. Una situación a la que hay que poner freno para corregirla, según ella, si se quiere seguir dando los servicios que se vienen dando hasta ahora.

Sobre el IBI, que representa casi el 60 por ciento de la recaudación en impuestos directos, ha incidido en que el tipo del gravamen en Gijón es 0,45, de los más bajos, de ahí que apuesten por un gravamen diferenciado, excluido el residencial, en función de uso y valor catastral. Málaga, gobernado por el PP, también lo tiene, ha remarcado.

También ha visto necesario estudiar fórmulas para el pago de la tasa por instalaciones de telefonía móvil, para poder ver la mejor encaja a la ciudad. En todo caso, ha apuntado que hay que estudiar de todas formas con cifras cuánto supondría de aumento de ingresos estas medidas, algo que espera que se pueda hacer ya a partir de septiembre.

Ha dejado claro, asimismo, que no se trata de recaudar más impuestos para sufragar la Renta Social, sino también Emtusa, arreglar calles y otros servicios municipales que presta el Ayuntamiento.

Y respecto a la plusvalía, después de la sentencia que anula su abono en el caso de no haber incremento patrimonial, ha indicado que ahora hay que legislar en torno a ella. Eso sí, ha recalcado que no se trata de suprimirla del todo, ya que la sentencia dice que se está cobrando en ocasiones, de más, no siempre.

En todo caso, ha remarcado que es un ingreso importante del Ayuntamiento, con más de 15 millones de euros anuales de recaudación, a lo que ha añadido que quieren que el Ministerio compense por las pérdidas que pueda suponer la aplicación de la sentencia.

