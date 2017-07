Edgar Wright: "Fue una decisión muy difícil tener que abandonar la dirección de 'Ant-Man'"

Tras el nombre de Edgar Wright se esconde el que es probablemente el director británico más friki del momento. Apasionado de la cultura pop, el cineasta alcanzó la popularidad, junto a sus amigos Simon Pegg y Nick Frost, gracias a la conocida popularmente como "trilogía del Cornetto", formada por Shaun of the Dead (popularizada en España como Zombies party), Hot Fuzz (tristemente traducida como Arma fatal) y The World's End (Bienvenidos al fin del mundo).

Tras abandonar la dirección de Ant-Man para Marvel, Wright decidió embarcarse en un proyecto que le llevaba rondando la cabeza desde hace más de dos décadas, Baby Driver, un trepidante filme de atracos y persecuciones que llega este 7 de julio a los cines. Con motivo de la promoción de su último trabajo, el británico se ha dejado caer por Madrid para hablar, despreocupado, con los pies en alto sobre la mesa, sobre esta locura de música y velocidad.

La idea de Baby Driver viene de lejos, ¿verdad?

Sí. Fue en el 95. Yo tenía 21 años y no paraba de escuchar Bellbottoms, de Jon Spencer Blues Explosion, que al final ha sido la canción que abre Baby Driver. Me acababa de mudar a Londres y había hecho mi primera película, que no se había estrenado. Estaba arruinado, no sabía qué hacer en términos profesionales y mi futuro era una incógnita. Pero estaba todo el rato visualizando una persecución de coches con esta canción y solo sabía que tenía que hacer algo con ella... y al final lo he conseguido (risas).

La película es una locura ya desde los primeros minutos, ¿la diversión es el principal objetivo del filme?

Por supuesto. Vives todas esas sensaciones de velocidad y música a través de un personaje tan peculiar como Baby, lo ves todo a través de sus ojos y casi puedes sentirlo como si fueras él. Acabas compartiendo la adrenalina.

¿Es un apasionado de la velocidad?, ¿le gusta conducir?

No me gusta tanto el tipo de coche que conduzco como el hecho en sí de conducir y escuchar música, que es una de mis actividades favoritas. Me encanta sumergirme en la música mientras siento el movimiento del coche.

¿Qué le gusta escuchar?

Me gusta escuchar un poco de todo en realidad. Aparte de la música que me apasiona también me gusta abrirme a nuevos géneros y nuevas cosas que me pueden inspirar, así que intento ampliar mis horizontes en cuanto a lo que escucho. Tengo una mente y un corazón abiertos, musicalmente hablando.

La verdad es que es más difícil llevar a cabo proyectos originales de lo que parece

¿Alguna influencia confesable a la hora de hacer esta película?

Te puedo dar una lista de diez: Bullitt, The French Connection, Vanishing Point, The Italian Job, La huida, Driver (1978), The Blues Brothers, Vivir y morir en Los Ángeles, Hit! y Dirty Mary, Crazy Larry. Ahí tienes diez, y te podría decir otras diez (risas).

¿Por qué un protagonista tan joven?

Pensé que sería interesante hacer una película sobre una persona joven que está en el precipicio, a punto de caer, de ser un criminal el resto de su vida, y conocerle en una edad en la que tiene la oportunidad de elegir si meterse en este mundo o no. Y también me gusta la idea de que tenga un problema de oído y esté escuchando música todo el rato. Me parece genial ver este mundo criminal a través de sus ojos y escucharlo a través de sus oídos.

El actor que le da vida es Ansel Elgort, que no es muy conocido.

Yo creo que el actor tenía la edad adecuada. Le conocí cuando tenía 20 años y con 21 ya estábamos rodando. Es una persona muy dinámica y carismática y el hecho de que tenga mucha experiencia musical en su vida personal ayuda. Además, me hacía mucha gracia ver a este chaval con esa cara de niño rodeado de estos criminales profesionales. La película trata un poco de eso, ¿no? De ver cómo se enfrenta a estos tipos duros sin amedrentarse.

Se agradece una idea nueva en una época en la que todo son remakes, secuelas... ¿Se han agotado las ideas en Holywood?

La verdad es que es más difícil llevar a cabo proyectos originales de lo que parece y yo creo que los estudios deberían arriesgarse más. Y de eso estoy muy agradecido, de que Tristar Pictures me haya dado la oportunidad de hacer esta película, porque me he dado cuenta de lo raro que es que pase algo así. Es una pena, la verdad.

¿Cómo ha sido trabajar con Kevin Spacey?

Es un actor increíble, es un orgullo tenerlo en esta película. Es maravilloso cómo hace lo que hace, con toda la naturalidad del mundo. Nos hace disfrutar a todos con su trabajo.

Parece un tipo divertido.

No creas. Tiene un humor un poco seco, pero tener juntos a Jamie Foxx y a él ha sido una experiencia increíble, divertidísima. Están todo el rato haciendo sketches y tonterías.

¿Cómo fue el salto del abandono de Ant-Man al inicio del rodaje de Baby Driver?

Fue una decisión muy difícil tener que abandonar ese proyecto, pero tenía un guion del que estaba muy orgulloso y Marvel decidió no hacerlo. Eso es lo que me hizo abandonarlo. Ahora, con Baby Driver, me siento muy afortunado de hacer una película que he escrito y he dirigido... y para un gran estudio. Los estudios ya no hacen tantas películas originales, así que me siento doblemente agradecido de que me hayan dado la oportunidad de hacer algo así.

¿Hay posibilidad de reconciliación con Marvel?

No lo sé. Me han ofrecido más películas desde entonces así que no creo que haya ningún amor perdido en ese aspecto.

En cuanto a la "trilogía del Cornetto", ¿se ha planteado convertirla en tetralogía?

Me gustaría hacer algo más con Simon y Nick pero no creo que sea parte de esa serie. Quisimos hacer tres y ya está. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir tiempo para escribir.

El humor siempre es una parte muy imp0rtante de sus películas, ¿se ve capaz de escribir algo sin humor?

Me gustaría pensar que sí. Creo que esta película tiene un tono distinto a las demás. Es más sobre atracos y el humor tiene como otra función. Es más cinismo, ironía. Los personajes pueden ser graciosos, pero por otro lado son psicópatas, así que te lleva a una especie de falso sentido de la seguridad. Pero sí me divertiría hacer algo quizás más dramático.

¿Nos puede avanzar algo de su próximo proyecto?

En realidad no, porque no tengo claro cuál va a ser (risas).