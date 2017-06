Una escuela privada en Brasil causa polémica por pedir a sus alumnos disfraces de "favelados"

Una escuela privada del sur de Brasil tuvo que disculparse públicamente después de ser criticada por haber invitado a sus alumnos a disfrazarse para una fiesta de "favelados de Rio de Janeiro", como se llama popularmente a los habitantes de las empobrecidas favelas.

Otras imágenes 2 Fotos

La escuela ubicada en Itajaí, en el rico estado de Santa Catarina, sugirió que ese "disfraz" constara de una bermuda, lentes de sol, chanclas y gorra y que fuera usado en la "fiesta de integración" para los alumnos de 4º año, donde otra parte debería vestir "ropas formales" de médico, abogado o empresario.

Indignado Willian Domingues, uno de los padres del centro, publicó en sus redes sociales la carta que la escuela entregó a su hijo de 8 años, y que generó una fuerte polémica en el país.

"¿Desde cuando 'favelado' es un disfraz? Yo nací en una favela en la periferia de Sao Paulo (...) y siempre enseñamos a nuestros hijos a no tener ningún tipo de prejuicio y no juzgar a las personas por lo que visten o tienen", escribió Domingues, al señalar que hizo lo "imposible" para llevar a sus hijos a una escuela particular para que tuvieran una mejor enseñanza.

Brasil es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina El padre remarcó, además, que muchos de sus amigos en la favela son trabajadores, "emprendedores, profesores, abogados, policías, bomberos". "Lamentable, no podemos aceptar esa falta tan grande de respeto", denunció.

Al pedir sus disculpas "más sinceras", el colegio Cenecista Pedro Antônio Fayal reconoció en un comunicado que la propuesta de los disfraces fue un "error serio" y remarcó que la fiesta quería reflexionar sobre las desigualdades sociales a través de la vestimenta y música.

Brasil es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina, una realidad que se ahondó aún más con la crisis económica de los últimos dos años. El índice Gini, en el cual 0 representa la equidad absoluta y 1 la absoluta desigualdad, fue de 0,522 en 2016, frente a 0,514 un año antes, la primera caída en 22 años, de acuerdo con estadísticas oficiales.