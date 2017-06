Logra colocar correctamente once preservativos en un minuto

Ya no vale la excusa de no utilizar preservativo por el tiempo que requiere. Es lo que demostró este jueves la III Edición del Campeonato de Destreza y Rapidez en Poner Preservativos, que ha premiado con 1.000 euros a un joven que logró colocar correctamente once en solo 60 segundos.

Uno de los motivos principales que alegan los españoles para no utilizar preservativo es que consideran que el tiempo que tardan en ponérselo les "corta el momento de excitación", explicaron los organizadores del campeonato —impulsado por la marca Control—, momentos antes de que empezara el concurso, que coincidía con la celebración del World Pride, y en el que participaron 58 personas.

Pero el "mito" fue desmontado durante el encuentro, en el que se invitó a los viandantes del madrileño barrio de Chueca a demostrar su destreza colocando todos los preservativos que pudiesen en un dildo, para lo que hcontaron con solo sesenta segundos.

"Solo las manos"

De dos en dos, los concursantes intentaron ser los más rápidos, pero no solo influía el tiempo, ya que, además, debían colocar los preservativos "correctamente" después de abrirlos utilizando "solo las manos".

Las normas fueron recordadas en varias ocasiones por el presentador del evento, que estuvo acompañado por un jurado y un árbitro que dio como ganador a un joven capaz de poner once preservativos en el tiempo establecido, exactamente el mismo número que consiguió el pasado año la anterior ganadora de un campeonato que en sus dos ediciones anteriores dio la victoria a concursantes femeninas.

Detrás de esta iniciativa, muy bien recibida entre los participantesm hay un claro mensaje que pretende fomentar el uso de este método anticonceptivo "no solo para evitar el embarazo no deseado", sino también para "evitar enfermedades de transmisión sexual", subrayaron también desde la organización.

Consulta aquí más noticias de Madrid.