La Casa Encendida da la bienvenida a una nueva edición del proyecto 'Inéditos'

Hace ya 16 años que La Casa Encendida de Madrid puso en marcha Inéditos, una convocatoria que poco a poco se ha ido consolidando como referente dentro de las ayudas a proyectos expositivos de arte actual.

Inéditos supone todo un impulso para jóvenes comisarios menores de 35 años, que si llegan a ser seleccionados tienen la posibilidad de introducirse en el circuito profesional produciendo su primera exposición que, además, irá acompañada de un catálogo bilingüe del conjunto de la muestra.

Este mes de junio acaba de presentarse una nueva edición de la exposición que este 2017, curiosamente, tiene a tres mujeres como protagonistas: las comisarias Bárbara Cueto, Maite López-Pastor y Beatriz Ortega Botas. Sus proyectos fueron seleccionados por un jurado compuesto por Tanya Barson, Conservadora Jefe del MACBA de Barcelona; Beatriz Herráez, comisaria independiente y crítica de arte; y Pedro Gandahno, director del MAAT de Lisboa.

Tres mujeres protagonistas de esta edición

Espacios que materializan el estado de excepción como embajadas, tribunales internacionales y aeropuertos son cuestionados por la comisaria Maite López Pastor

La exposición I would prefer not to (Preferiría no hacerlo) de Bárbara Cueto reúne a los artistas Mercedes Azpilicueta, Liz Magic Laser, Beb Rivers, Pepo Salazar y Pilvi Takala. Todos ellos se inspiran en la potencialidad del "no-hacer" entendido como un gesto político para la creación de sus obras. La idea es invitar al espectador a considerar el poder de la negativa y de la abstención como estrategia para enfrentarse al paradigma actual basado en el progreso sin fin.

Por su parte, la comisaria Maite López Pastor propone en Scenographies of Power: from the state of exception to the spaces of excepcion una reflexión en torno a los espacios que materializan el estado de excepción y que son propios de la globalización: ocupaciones militares, aeropuertos, embajadas, tribunales internacionales o zonas restringidas de Internet. Estos espacios son cuestionados por los artistas participantes – Mediengruppe Bitnik, Gulnara Kasmalieva y Muratbek Djumaliev, Taryn Simon, Trevor Paglen, Arkadi Zaides y Susan Schuppli- ya sea representándolos, registrándolos o reactivándolos desde proposiciones disruptivas con una mirada crítica.

Por último, la muestra Grasping a Concept is Mastering the Use of a Form, de Beatriz Ortega Botas, indaga en el papel de lo estético al proporcionar un encuentro entre pensamiento y material. Las obras de Sophie Bueno-Boutellier, Erik Niedling, Carlos Fernández-Pello, Francesca Ferreri, Esther Gatón, Carl Mannov, Zoë Paul, Bettina Samson y Alberto Vallejo juegan con la incapacidad de comprender y comparten rasgos comunes como la sinuosidad de sus formas o las tonalidades.

Las tres muestras estarán abiertas al público en La Casa Encendida hasta el próximo 10 de septiembre.