Adele insinúa en una carta a los fans que esta será su última gira

Ya lo dijo en alguna ocasión. "No sé si volveré a irme de gira". Esas declaraciones cayeron como un jarro de agua fría a finales de marzo en el concierto que ofreció Adele en Auckland (Nueva Zelanda). "Los aplausos hacen que me sienta un poco vulnerable. La única razón por la que me voy de gira es por vosotros", dijo ante 400.000 espectadores que observaban la escena en shock. Entonces, este tema era una incógnita hasta para la artista. Ahora, parece tenerlo más claro.

La cantante británica ha escrito una carta a los fans que han asistido y asistirán a alguno de los cuatro conciertos que celebra entre este miércoles y el 2 de julio. Esta misiva, de su puño y letra, se incluye dentro del programa del espectáculo. Esas actuaciones cierran 15 meses de conciertos por todo el mundo en el marco de su gira 25. "Quería que las actuaciones finales fueran en Londres porque no sé si volveré a irme de gira y entonces quería que la última vez fuera en casa", se puede leer en la carta que han subido los seguidores en forma de imagen a Instagram.

"Irse de gira es algo peculiar a lo que no me adapto muy bien. He hecho 119 shows y con estos últimos cuatro llegaré a 123. Ha sido duro, pero ha sido un absoluto placer. Hice esta gira por vosotros y con suerte tendrá un impacto como el que tuvieron sobre mí mis artistas favoritos", cuenta. "Soy muy casera y soy muy feliz con las cosas pequeñas. Además, soy una dramas y tengo un historial de giras terribles", continúa para concluir agradeciendo a los fans todo el "amor" y la "amabilidad" que ha recibido. "Lo recordaré toda mi vida. Os amo. Buenas noches, por ahora".