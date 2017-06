Los investigadores barajan una negligencia en una carbonería como causa del fuego de Doñana

La brigada de investigación de incendios forestales de la Junta de Andalucía baraja la hipótesis de que una posible negligencia en una carbonería pudiera haber sido el origen del incendio originado el pasado sábado en el término municipal de Moguer (Huelva), que ha afectado a una superficie de 8.486 hectáreas de arbolado y matorral.

Así lo ha apuntado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha explicado a los periodistas que los agentes medioambientales de la Consejería "están trabajando en esta hipótesis y en cuanto tengamos datos los daremos a conocer".

La Junta ya ha recibido 2.500 solicitudes para ayudar en la regenración de Doñana"La brigada es la encargada de la investigación de incendios, lo hace siempre con excelentes resultados y tan pronto como tengamos datos oficiales los daremos a conocer", ha insistido el consejero, quien ha anunciado que este mismo viernes se va a crear un grupo de trabajo "para iniciar el diseño de la recuperación de la superficie quemada".

Fiscal, que ha recordado que el fuego ha afectado "a una superficie importante de parque natural, aunque dentro de lo malo y la catástrofe que ha sido, lo importante es que no ha llegado al Parque Nacional de Doñana", ha manifestado que en este grupo de trabajo participarán "tanto los ayuntamientos, a los que se les ha quemado parte de su término municipal, como la Diputación de Huelva y también la Junta".

También ha agradecido la "ola de solidaridad sin precedentes" que ha surgido por parte de personas, instituciones y empresas que se han dirigido a la Consejería para ofrecer su ayuda para la recuperación presente y futura de la zona quemada, lo que ha llevado a crear una web, en la que ya se han inscrito más de 2.500 personas, a través de la cual se registrarán los datos de todo el que quiera ayudar y se canalizará esa ayuda.

"Doñana es un símbolo de Andalucía en el mundo, es uno de los espacios naturales más conocidos mundialmente por su importancia ambiental y eso ha generado una ola de solidaridad sin precedentes", ha detallado el consejero, quien se ha mostrado "completamente seguro" de que la zona "se recuperará".

Gasoducto

El consejero también se ha referido a la paralización del proyecto de gasoducto en el entorno de Doñana, un asunto del que "oficialmente no sabemos nada, no nos ha llegado ninguna comunicación, pero se ha publicado que la empresa paraliza las obras ante la imposibilidad de construir dos partes del proyecto que discurrían por el interior del espacio natural de Doñana, algo que impide la Junta".

Medio Ambiente dice no tener noticias oficiales sobre la paralización del gasoducto"Como todo el mundo sabe, yo he repetido hasta la saciedad que estamos en contra de este proyecto, que nos hemos opuesto con la ley en la mano", ha manifestado Fiscal, quien ha dejado claro que Doñana "no es un lugar, ni el entorno, para un almacén subterráneo de gas".

Al respecto, "siempre hemos dicho que estábamos en contra, más allá de que algunos oportunistas intentaran criticar a la Junta por una supuesta connivencia con la empresa que ahora dice que paraliza las obras debido a la oposición precisamente de la Junta", ha agregado el consejero, quien ha subrayado que la postura de la Junta sobre este asunto "siempre ha sido la misma".

Por ello, y aunque "oficialmente no tenemos noticias de esto", ha insistido en que "si es como se ha publicado", la noticia de la paralización "no prueba más que lo estoy diciendo, que nuestra oposición frontal a que el gasoducto atraviese ni un solo metro del espacio natural de Doñana parece que comienza a dar sus frutos".

