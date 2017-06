La CUP prevé "reventar la legislatura" si el Govern intenta descafeinar el 1-O

El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha advertido este jueves de que si el Govern no hace los deberes para que el 1 de octubre pueda haber un verdadero "referéndum desobediente", los anticapitalistas intentarán "reventar la legislatura" y "pedir responsabilidades".

En declaraciones a La Xarxa, Arrufat ha opinado que "el grueso del Govern está alineado con el referéndum", pero "hay algunos elementos que pensamos que no".

La CUP ha afirmado que pedirá responsabilidades si no hay un verdadero "referéndum desobediente"Estos perfiles más escépticos dentro del Govern, que ya "no se creyeron" hace un año la apuesta de la CUP por un referéndum, "hace muchos años que viven de las instituciones, están muy bien acostumbrados al poder autonómico, calculan que todo será más o menos un 9N" y consideran que "no hay que arriesgar su estatus personal, ni sus propiedades personales, ni el cargo".

Según Arrufat, "esta gente en el Govern no debe estar". "El presidente y los responsables de su ejecutivo deben ser conscientes de que toda la gente que tienen en el barco, la tropa, deben ir hasta el final. No vale que del propio ejecutivo que debe organizar el referéndum vengan los errores, las deserciones, las dilaciones, porque entonces la maquinaria no funcionará", ha dicho.

Arrufat ha alertado de que "si hay un porcentaje elevado de cuestiones previsibles en la estrategia para organizar un referéndum desobediente que han fallado, aquí hay que pedir responsabilidades" y decir: "Basta, qué os habéis pensado que es esto".

