Ya lo decían los latinos:"De gustibus non est disputandum", que ha llegado hasta nuestros días con las fórmulas "sobre gustos no hay nada escrito" o "para gustos, colores". Sin duda, una máxima que encaja perfectamente en lo relativo a cómo combatir el calor. Optar entre el ventilador o el aire acondicionado no es cuestión sólo de presupuestos, hay otros factores que pueden determinar la elección, pues uno y otro tienen ventajas e inconvenientes.

Para aquellos que tengan tomada la decisión, en el sector recomiendan no esperar a comprar cuando los calores aprietan. Es entonces cuando todo el mundo se lanza y como ha pasado en los dos últimos años, muchas peticiones se quedan sin cubrir.

Ventilador

Tiene una gran variedad de formas. Puede ser de aspas, en formato de mesa, de suelo o de pared; de techo de grandes aspas que precisa instalación y puede incluir una lámpara; o de torre que oculta las aspas.

También hay climatizadores que incluyen depósitos de agua o hielo para que el aire este más fresco -2,3 grados como mucho- o con sistemas de humidificador.

Ventajas

A tener muy en cuenta, el precio. Desde 25 euros se puede conseguir uno, aunque la oferta es muy extensa, hasta superar los 450 euros en la tecnología patentada por Dayson que mueve el aire sin necesidad de aspas. • Salvo los ventiladores de techo, no precisan instalación y por tanto son portátiles.

Consumo eléctrico muy bajo.

Desventajas

Muy importante: no baja la temperatura ambiental, salvo los climatizadores que lo hacen muy poco. Cuando se superan los 30 grados ambientales pierden su efectividad.

Solo sirven para habitaciones relativamente pequeñas y deben estar cerca de las personas.

Los niveles de ruido son muy variables.

Aire Acondicionado fijo

A la hora de elegirlo hay que tener en cuenta si cuenta con sistema Inverter, que ayuda a enfriar mucho más rápido y si tiene bombas de calor en vez de aire acondicionado. También es relevante fijarse en la potencia medida en frigorías, que deben variar en función del tamaño de la habitación, la orientación -si da mucho el sol-, su ubicación -si está en una planta baja o un último piso-. Conviene consultar con un profesional pues no hay que quedarse corto pero es absurdo pagar más si no se necesita.

El ruido es otro factor a valorar, tanto de la unidad interior como la exterior, pues en muchas ocasiones se suele instalar en la fachada cerca de alguna ventana.

Ventajas

Permiten elegir la temperatura a la que se quiere estar -recomiendan entre 23-24 grados- sin importar el calor exterior.

Actualmente, la mayoría de los equipos que se venden son bombas de calor, que permiten frío en verano y calor en invierno, aunque hasta una cierta temperatura. Son muy poco eficientes en zonas muy frías.

Dada su diversidad de potencia, se pueden elegir las frigorías dependiendo del tamaño de la habitación que se quiera refrigerar, siendo apto para espacios mucho más grandes. • Podría ventilarse toda la casa para que estuviese a una temperatura equivalente evitando los cambios bruscos de temperatura entre las distintas estancias de la casa.

Desventajas

El precio. Aunque hay modelos que se pueden adquirir desde 250 euros, son de muy baja calidad. Lo normal es que partan de los 500 euros hacia arriba.

Precisa de instalación. Además, en muchas comunidades de vecinos se ponen pegas para poder colocar la unidad de refrigeración en la fachada. Precisa una toma de desague.

Precisa de mantenimiento, como recargar el gas cada cierto tiempo. Si se opta por comprar un modelo de segunda mano, para ahorrar, hay que tener en cuenta que los más antiguos pueden utilizar algún gas que ya no está permitido legalmente, por lo que no se podrá recargar. También hay que realizar la limpieza de filtros.

Consumo eléctrico elevado.

Resecan el ambiente afectando a las vías respiratorias, los ojos, la piel…

Suponen una versión intermedia entre los ventiladores y los aires acondicionados fijos.

Ventajas

Su precio, frente al fijo: desde 200 euros.

No necesita instalación

Es portátil

Frente al ventilador, baja la temperatura ambiente.

Desventajas

Es muy ruidoso, pues el condensador está dentro del propio aparato. No baja de 55-60 decibelios

Precisa una toma externa de aire, a través de un tubo, lo que significa que solo puede utilizarse en habitaciones con ventana que debe estar abierta, con lo cual entra calor de la calle menguando la refrigeración.

No deja de ser un electrodoméstico que está en medio de la habitación.

Se desplaza con ruedas, pero es muy pesado por el condensador incorporado, lo que dificulta su embalaje para guardarlo durante el invierno.

Consumo eléctrico elevado.