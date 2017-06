Rihanna disfruta de unas vacaciones en España junto a un millonario saudí

La cantante Rihanna siempre ha sido muy celosa con su vida privada. Tanto que a muchos les ha pillado por sorpresa que disfrutara de unas vacaciones en una mansión ubicada en España cuya localización es desconocida.

El portal TMZ publicó unas fotos en las que se puede ver a la artista en compañía de un joven en la piscina de la casa. Aunque el pasado miércoles ese hombre era desconocido, se acaba de resolver el misterio.

Según el diario The Sun, la pareja de la de Barbado es Hassan Jameel, un millonario saudí cuya familia tiene los derechos de la marca de coches Toyota en Oriente Medio.

El medio asegura que la pareja ha estado pasando "mucho tiempo juntos, se lo están tomando como una relación seria", según afirma una fuente cercana a la artista. También se ha rumoreado que esta semana acuda de incógnito a la fiesta del World Pride que se celebra en Madrid.

