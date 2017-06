El 'bloguero' Mario Monforte, nuevo embajador de los vinos de Rueda

El 'bloguero' Mario Monforte. (D.O. RUEDA.)

El 'bloguero' Mario Monforte. (D.O. RUEDA.)

Mario Monforte, a través de una estética muy cuidada en sus fotografías y producciones audiovisuales, proyectará su visión del vino de la Denominación de Origen Rueda como bebida de moda para compartir experiencias y sensaciones, afianzando la personalidad de una marca de espíritu joven y dando a conocer los vinos de esta denominación de Origen, líder en España en venta de vino blanco de calidad, como opción más actual y fresca para compartir en cualquier ocasión.

Un trabajo que es el resultado de varios días viviendo una experiencia entre viñedos y bodegas de la D.O. Rueda, durante los cuales Monforte ha vinculado varios de sus looks de moda con los vinos de Rueda, y con situaciones de disfrute en la que tomar una copa de vino va más allá de beber, porque 'Rueda no es un vino, es una emoción'.

La experiencia, pasada por el filtro del estilo de vida de Mario Monforte, será trasladada ahora a sus más de 300.000 fans en facebook, twitter, youtube e instagram a través de un video, imágenes y su blog.

En el siguiente enlace pueden visionar el video de Mario Monforte en la D.O. Rueda.

https://www.youtube.com/watch?v=Uxo1QYj3uYs

