El R2-D2 usado en el rodaje de 'Star Wars' se subasta por 2,4 millones de euros

Star Wars es una de las sagas más icónicas de la industria del cine y por eso es uno de los títulos que más atraen a los coleccionistas. Especialmente si se trata de una pieza única como el R2-D2 con el que se rodó la trilogía original de Star Wars, que ha alcanzado la desorbitada suma de 2,76 millones de dólares (más de 2,4 millones de euros) en una subasta en Los Ángeles.

Con esta suma, el legendario robot que se utilizó en el rodaje de la trilogía creada por George Lucas se convierte en el artículo de Star Wars más caro adquirido en una subasta. The Profile in History, la casa que puso a la venta el lote de 'reliquias' de La guerra de las galaxias no ha facilitado la identidad del comprador del R2-D2, un armazón de 110 centímetros dentro del que se metía Kenny Baker en el rodaje de Star Wars.

La suma ha superado las previsiones de la casa, que pensaba que alcanzaría los 2 millones de dólares en una subasta, que tuvo lugar en Los Ángeles entre el 26 y 28 de junio y en la que también se vendieron otras piezas del universo de Star Wars.

El sable de Luke Skywalker original con el que se rodaron las dos primeras películas, que era otra de las piezas estrella de la subasta, se vendió por 325.000 dólares y el casco original de Darth Vader por 96.000 dólares.

Otras ventas destacadas de la subasta fueron la colección de 23 naves espaciales de Battlestar Galactica y Buck Rogers que se vendió por 1,8 millones dólares, y la pista de baile de Fiebre Sábado Noche, el filme protagonizado John Travolta, que alcanzó los 1,2 millones de dólares.