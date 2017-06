Herrera replica a Cs que ha cumplido todos los pactos y acusa a Fuentes de "hacer trampas al solitario"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha contestado a Ciudadanos ante sus exigencias de cara a la aprobación de las cuentas de 2018 y sus acusaciones de "incumplimientos" que desde la Junta se han sacado adelante "todos" los pactos rubricados con la formación naranja, tras lo que ha acusado al portavoz, Luis Fuentes, de hacer "trampas al solitario".

Herrera ha reconocido la labor realizada por Ciudadanos en la Comunidad desde su "responsabilidad" en pro de la "gobernabilidad", sin embargo le ha afeado que "engañe" en el Hemiciclo cuando habla de incumplimientos como el impulso de la reforma de la Ley Electoral.

"Dónde hemos firmado que vamos a impulsar una reforma de la Ley Electoral", se ha preguntado Herrera, quien, con el acuerdo de investidura en mano, ha leído textualmente que en el documento se establece: "propiciar e impulsar una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". Así, el presidente ha garantizado su compromiso pero, como le ha recordado, existen cuestiones que no son de competencia autonómica.

Con este argumento Herrera ha considerado que "la prueba del algodón del pacto de gobernabildad" no puede ser la reforma de la Ley Electoral, ya que, como ha insistido "es una competencia Estatal", por lo que ha afeado que Ciudadanos en el ámbito nacional saque los Presupuestos adelante y no exija este punto. "Esto lo tiene que reclamar al señor Rivera en Madrid y no al señor Herrera en Castilla y León".

Herrera ha continuado con una análisis de la lista de incumplimientos manifestados por Fuentes y ha recordado que uno de los puntos era impulsar la Reforma de Estatuto de Autonomía pero, como ha matizado, no se contemplaba la eliminación de los aforamientos aunque "sí la limitación". No obstante, ha reseñado que la Reforma del Estatuto le corresponde a los grupos parlamentarios, a pesar de lo que la Junta envió la Ley del Alto Cargo donde se incluyó la obligación de cesar a un alto cargo en el momento en el que al mismo se le abra juicio oral.

"No podemos jugar con las personas, aquí hay una tendencia nefasta y da una visión apocalíptica, sea coherente con lo que hemos firmado, lease esta noche antes de rezar el 'Jesusito de mi vida' lo que hemos firmado", ha alegado, tras lo que ha lamentado que se "linche" a determinadas personas cuando será la justicia la que determine. "Me parece injusto, creo en la justicia, lo defiendo con vehemencia.

Tras este repaso, Herrera no sólo ha argumentado el cumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos rubricados sino que ha afeado a Ciudadanos sus propios incumplimientos, ya que, según el presidente, rubricó avanzar en el modelo de ordenación del territorio, en la aprobación de los mapas rurales y en las áreas funcionales estables y, sin embargo, la formación naranja ejerce una labor de "obstrucción objetiva". "Deben tener mala conciencia por la propuesta de Ciudadanos de eliminar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes", ha concluido.

Ante esta respuesta, Luis Fuentes ha lamentado que Herrera se refugie tras sus "chistes, gracietas y chascarrillos" que, a su juicio, rozan lo "faltón". "Son chistes tan insolentes como cuando los suyos saqueaban el dinero de Castilla y León", ha aseverado.

Fuentes ha insistido en que Alfonso Centeno sigue en el Hemiciclo, por lo que no le ha admitido excusas sobre lo firmado. "Usted arrima el ascua a su sardina", ha lamentado.

Para cerrar el debate Herrera únicamente ha recordado al líder de Ciudadanos que la apertura de juicio oral por este tipo de delitos es la que marca el momento de cesar a un alto cargo.

