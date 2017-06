Guillén avanza que el grupo de trabajo sobre el artículo 108 del Estatuto se reunirá en septiembre

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha avanzado este miércoles que el grupo de trabajo acordado en la reunión de la comisión bilateral Aragón-Estado para estudiar la aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía comenzará a reunirse en septiembre.

Así lo ha afirmado durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, a petición propia, para explicar a la cámara los acuerdos alcanzados en la reunión de la comisión bilateral celebrada este martes en Zaragoza y que se ha convocado tras cuatro años sin realizarse, por lo que ha confiado en que ayude a "normalizar" las relaciones entre ambas administraciones.

Guillén ha señalado que se ha propuesto una modificación en el reglamento de la bilateral para crear un equipo de trabajo que realice un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

De los temas debatidos este martes, ha destacado el desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que establece que Aragón tiene derecho a llegar a un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado y "hemos sido capaces de incorporarlo a la agenda de la bilateral".

De esta forma, ambas partes crearán un grupo de trabajo en el seno de la comisión mixta de asuntos económico-financieros Aragón-Estado, que iniciará sus reuniones en septiembre, para analizar "por primera vez en 21 años" su posible aplicación y si la Comunidad puede disponer de un acuerdo complementario al del régimen común de financiación autonómica.

Ha resaltado también el informe presentado por el Gobierno central que descarta cualquier posibilidad de realizar un trasvase del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, garantizando que el Ejecutivo autonómico trabajará "permanentemente para impedir que ni un litro de agua de las cuencas del Ebro sea transferido a las cuencas catalanas".

Guillén ha mencionado, asimismo, el "desbloqueo" de la oferta de empleo público sanitaria, el acuerdo para prolongar el Fondo de Inversiones de Teruel hasta 2020, los pactos en materia de infraestructuras o para combatir el lindano, estimando que "ha sido una bilateral razonable".

BUENA POLÍTICA

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha defendido que el Gobierno de España "ha venido a ofrecer acuerdos, a buscar lo mejor para los aragoneses y llegar a consensos que favorezcan su bienestar y prosperidad", demostrando "lealtad institucional".

"Volveremos a tender siempre la mano cuando sea para buscar lo mejor para los aragoneses, pero no para facilitar que ustedes lleven a cabo políticas que lastran el crecimiento" de la Comunidad, ha aseverado Vaquero, al estimar que los acuerdos de la bilateral ofrecen "una tierra de oportunidades".

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha sostenido que "para esto hemos quedado, para la foto". Ha tildado de "una tomadura de pelo que vendan cómo un éxito" la periodicidad de las reuniones, que ya determina el Estatuto de Autonomía; la solución a la Oferta Pública de Empleo; el compromiso de "ir hablando" del artículo 108 que "es como si a tu amigo pesado le dices ya te llamaré"; o la N-232 que ya contaba con presupuesto para su desdoblamiento y "estaba adjudicado en abril".

"No consiguen nada para la Central Térmica de Andorra y las Cuencas Mineras", ha lamentado Díaz, al tiempo que ha reprochado que en la reunión no se hablara de los recursos para la dependencia ni de la violencia machista.

CLAVE

El portavoz del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha valorado que el encuentro "normaliza" las relaciones Aragón-Estado. A su parecer, "es fundamental abrir la vía del 108, porque con el régimen común de financiación de los Presupuestos Generales del Estado la Comunidad no tiene recursos suficientes" para prestar servicios a un territorio "amplio y despoblado" y abrir la vía para la financiación complementaria "es una cuestión razonable".

Ha calificado de "trascendental" el tema del trasvase y que se ratifique que no se producirá "es una buena cosa", ha elogiado los avances en la N-260 y N-232 y ha recordado que el PAR, en su acuerdo electoral con el PP, ya incluyó determinados proyectos como el FITE, las infraestructuras o el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha confesado que "no teníamos muchas esperanzas puestas en la bilateral", si bien se ha felicitado por los acuerdos alcanzados y por el nivel de "diálogo y consenso" de la reunión. Ha lamentado que no se haya producido un acuerdo para la Central Térmica de Andorra.

VER PARA CREER

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha advertido de que "necesito ver para creer", si bien ha estimado que la reunión puede ser "un punto de inflexión" para que las reuniones de la bilateral pasen de ser "de compromiso" a que "sean de compromisos" y se plasmen en acuerdos "concretos" y reales las demandas de Aragón.

Luquin se ha mostrado escéptica en los compromisos adquiridos en infraestructuras y ha confiado en que se avance "en el artículo 108 porque ese es el nudo gordiano" para dar respuesta a "las demandas históricas" de la Comunidad.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha deseado que esta reunión suponga la "normalización de las relaciones bilaterales tras cuatro años de sequía" y ha opinado que el artículo 108 del Estatuto "es clave" y "tremendamente importante porque podrá decidir si Aragón tiene autogobierno porque tendría suficiencia financiera".

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha reconocido que las relaciones bilaterales "nunca son ni han sido fáciles", pero con el acuerdo de este martes "lo importante es la regularización y normalización por primera vez de la bilateralidad". "Es un paso importantísimo" porque implicará seguimiento en el tiempo.

Por último, Vicente Guillén ha lamentado que el líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, estimara que en este encuentro "no era momento de hablar del artículo 108" y ha contestado a Podemos que "a mí no me gustan las fotos, a ustedes les gustan bastante más que a nosotros y la obligación de un Gobierno autonómico es tener buenas relaciones con el Gobierno de España", al tiempo que les ha reprochado que "sean ecologistas un día y defensores del carbón otro día".

