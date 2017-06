El Teatro Romea y TCM acogerán más de un centenar de espectáculos desde septiembre

Entre las novedades, por primera vez el Teatro Romea aportará espectáculos teatrales en la Feria de Septiembre, un nuevo proyecto que aportará un plus teatral y cultural a la feria.

Para ello, se han programado cuatro espectáculos de corte comercial, en clave de comedia, con caras conocidas como Manuel Bandera, Bibi Andersen, Juan Gea, Carlos Sobera o Luis Varela.

Muchos de los grandes montajes que este verano estarán paseando por los Festivales de Teatro Clásico de España pasarán por los escenarios murcianos.

Así 'Calígula' abre temporada en el TCM (Teatro Circo Murcia) con la dirección de Mario Gas; 'La comedia de las mentiras' llegará con Pepón Nieto y María Barranco al frente, además de 'La ternura' y 'Sueño', comedias de Shakespeare dirigidas por Alfredo Sanzol y Andrés Lima.

Otros actores de renombre, como Fernando Tejero en 'La Cantante Calva', Nuria Espert en 'Incendios' (repuesta esta vez en el TCM tras su exitoso paso por el Teatro Romea), Luis Merlo en 'El Test', Carmen Machi en 'La autora de las Meninas', Olivia Molina en 'Tristana', Silvia Marsó en '24 horas de la vida de una mujer', llegarán a Murcia para ofrecer su interpretaciones.

La música también tendrá su espacio con grandes conciertos tanto a nivel nacional como internacional. Nombres como Barbara Hendricks, The Tiger Lillies, Kevin Johanssen, Capercaillie, en la parte internacional, y figuras como Andrés Suarez, Amateur o el grupo local Second, que ofrecerá un concierto acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Igualmente, los teatros municipales de la capital acogerán propuestas internacionales de teatro y circo, como los australianos Gravity And Other Myths, los argentinos de Timbre 4, los daneses Teater Nordkraft y los mejicanos de Teatro Bárbaro o los colombianos de L'explose. Estas compañías ofrecen giras muy cortas que pasan por pocas ciudades entre las que se encuentra Murcia.

También hay que destacar en el Teatro Romea un programa doble de ópera, grandes espectáculos musicales como Rainroad the musical, Symphonic of Pink Floyd y The magic of Santana, y espectáculos de magia con Jorge Blass y la XIII edición de la Gran Gala Mágica organizada por Domingo Artés.

Lo más pequeños tendrán cabida en ambos escenarios con una programación infantil especial de formato pequeño, mediano y grande. Asimismo, habrá espectáculos de danza, como el de Rocío Molina (flamenco), Iron Skulls (danza urbana) y Romea y Julieta (clásico) y seis producciones de microteatro procedentes de varios lugares de España

Los teatros mantendrán su apoyo a compañías murcianas con el ciclo Escena de Aquí y coproducciones con compañías como Alquibla Teatro y Onírica Mecánica, y continuarán siendo sedes de proyectos ya existentes y de importancia en la ciudad, tales como Titeremurcia, Certamen Creamurcia o el Ciclo de Jóvenes Solistas, entre otros.

La programación cuenta en esta ocasión un año más con el apoyo del Programa Platea que se organiza cada año desde el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El concejal Jesús Pacheco ha explicado que "continuamos trabajando en elaborar una programación en la que tengan cabida todas las artes, los gustos y las edades. Además, ambos teatros mantienen su política de precios bajos y reducción para algunos colectivos".

En la temporada pasada han pasado por los teatros Romea y TCM más de 170.000 personas (102.370 Romea y 68.708 Teatro Circo Murcia). Más de 100.209 han asistido a actividades incluidas en la programación y el resto han pasado por los teatros para otro tipo de actos organizados por terceros.

La ocupación de las salas ha sido de 68,99% en el Romea y de 63,98% en el TCM en las actividades incluidas en programación. De las 207 veces que se ha abierto el telón este año en el Teatro Romea, 139 veces ha sido para actividades incluidas en la programación y 68 para actividades organizadas por entidades externas. En el TCM se han realizado 205 actividades, de las que 151 han sido propias de la programación y 54 externas.

