Gobierno Vasco recuerda que la Ría de Bilbao no es apta para el baño

Zupiria se ha referido, en una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, al hecho de que el Club Deportivo Bilbao, organizador de la travesía a nado de la Ría que estaba prevista para el próximo fin de semana, haya decidido suspender la prueba al no poder garantizar la calidad del agua tras detectarse leptospirosis en tres participantes del triatlón que se celebró el pasado 20 de mayo.

El titular de la Consejería de Cultura y Política Lingüística, que integra al área de deportes del Ejecutivo autónomo, ha afirmado que existen "mensajes contradictorios" en torno al uso de la Ría de Bilbao y que "convendría aclarar algunas cosas".

"A día de hoy, la Ría de Bilbao no es apta para el baño. Si lo fuera, necesitaría unas medidas de seguridad, como en las piscinas o en las playas, como, por ejemplo, hondartzainas o socorristas, y un tratamiento o, como mínimo, un estudio del agua. Pero como, a día de hoy, no está establecida como espacio para el baño, no se toman esas medidas", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que, cuando se realizan pruebas deportivas, se toman medidas especiales de seguridad, "y creo que en este caso se han tomado", aunque ha reiterado que "hay que tratar con mucho cuidado la cuestión del baño".

"Recuerdo que en Aste Nagusia de hace dos años, el Ayuntamiento de Bilbao pidió a la gente que no saltara al agua. El problema es que en el fondo hay barro, y si metes ahí el pie, existe un peligro, porque no es fácil sacarlo. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando hablamos de esto, y debemos garantizar la seguridad y la salud", ha destacado.

